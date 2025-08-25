iLiFE!・那蘭のどか、重大な規約違反で脱退。700万円以上集めるクラファン実施中「生誕祭前にやらかしエグい」
アイドルグループ・iLiFE!の公式X（旧Twitter）は8月25日に投稿を更新。メンバー・那蘭のどかさんの脱退を報告しました。
【投稿】メンバーの脱退を報告
同日那蘭さんも、「この度は皆様の期待を裏切ってしまい本当に申し訳ありません」と、自身のXにて謝罪しています。「メンバーのみんなにも、いつも応援してくれている皆様にも今はとにかく謝罪することしか出来ません。 武道館を目前にして、絶対にしてはいけないことをしてしまい本当に情けない気持ちでいっぱいです」とのこと。
脱退前にライブ出演することに関しては、「本来であればルールを破った自分が武道館に立つ資格は無いと思っています。沢山の方を不快な気持ちにさせてしまうと思います。 ただ自分がこの2日前という直前に穴を開けるということは、メンバーに大きな負担をかけてしまうことや、チケットを買って武道館を楽しみにしてくださっている皆さんに今までのメンバーの努力を見ていただくためにも話し合いをしていただき、出演させていただけることになりました。この日をもって脱退となる自分が立たせていただくのは本当に申し訳ない気持ちでいっぱいですが、立たせていただく以上は精一杯パフォーマンスさせていただきます。よろしくお願いいたします。そして、本当に申し訳ございませんでした」と、謝罪を交え、経緯を説明しています。
同グループは、1月にも日日にこりさんが“重大な規約違反”で脱退しています。その際、那蘭さんは下記のようにポストしていました。
「いつも暖かい応援、本当にありがとうございます。加入させて頂いてから短期間で体制の変動があり正直、自分自身不安な気持ちや悲しい気持ちがありますが、それ以上にこれまで応援して下さっているファンの皆様は悲しい気持ちでいっぱいだと思います。それでも8月には夢の、憧れの武道館も控えていて、今ここで止まっていられないし、絶対に成功させたいです。そのためにも私自身iLiFE!にもっと貢献できるようもっともっと尽くしていきたいですし、メンバーのみんなと全力で頑張っていきたいと心から思っています」
それを踏まえ、「のどか武道館に胸張って立つんじゃなかったの」「ここで『日日にこり』さんが規約違反で脱退した時の『那蘭のどか』さんのポストをどうぞ！素晴らしい意気込みですね！今日もまた1人『アイドルなんてどうせそんなもん』という軌跡を残してくれてありがとう！バタフライ効果！」などの声も上がっています。
それゆえ、「生誕祭前にやらかしエグい 支援してるファン可哀想すぎる…」「のどか俺のクラファンの200万返せ！！ふざけるな！！信じてたのに」などの声も。クラウドファンディングの行方はどうなるのでしょうか。事態の行方が注目されます。(文:橋酒 瑛麗瑠)
「今はとにかく謝罪することしか出来ません」同アカウントは「那蘭のどかに関するお知らせ」と題し、公式Webサイトのリンクを掲載。リンク先にて、「平素よりiLiFE!を応援いただき誠にありがとうございます。 この度メンバーの『那蘭のどか』におきまして、重大な規約違反が判明いたしました。8月27日の日本武道館公演につきましては、メンバーとも協議を重ね、那蘭を含む9人にて出演させていただきます。那蘭はこの日を以て脱退とし、以降の活動はメンバー8名にて予定通り進めてまいります」と、那蘭さんの脱退を報告しました。
「アイドルなんてどうせそんなもん」ファンからは、「絶対に泣かないでください、泣きたいのはこれまであなたを支えてきた人たちのほうだから」「ルール違反できるのも夢の武道館に立つ時にぶち壊してくるのも最低だよ」「このやらかした人が謝罪文出すルールみたいなのやめてほしい。もう何言われても響かないし」「こういう熱愛発覚よく見るけど男がいたという悲しみよりその子がアイドルに対して本気ではなかったという悲しみとプロ意識が無さという呆れが勝つ」「恋愛禁止アイドルにいるやつこじはる見習えよ」など、怒りも含め、さまざまな声が寄せられました。
クラウドファンディングを実施中さらに、同グループは10月7日開催予定の那蘭さんの生誕イベントのためにクラウドファンディングを実施中です。目標金額500万円のところ、募集終了まで残り13日（本記事執筆時点）で700万円以上集まるなど、那蘭さんの人気の大きさを物語っています。
