妊娠中の河北麻友子、夏満喫ショットに「スタイル良すぎておなかにBabyいるとは思えない」「さすがモデル」反響
妊娠中の河北麻友子、夏満喫ショットに「スタイル良すぎておなかにBabyいるとは思えない」「さすがモデル」反響
モデルでタレントの河北麻友子さんは8月24日、自身のInstagramを更新。プライベート？ ショットを公開しました。
【写真】河北麻友子の夏満喫ショット
「スタイル良すぎておなかにBabyいるとは思えない」河北さんは「Summer ‘25」とつづり、6枚の写真を投稿。夏を楽しむ様子です。1枚目は自撮りショットで、かわいいピンクのロングワンピースを着用しています。現在、河北さんは第2子を妊娠中ですが、一見妊婦と分からないほどすらりとしたスタイルです。2枚目は友人でしょうか、美人な人たちとの集合ショットで、おしゃれなコーディネートがまるでファッション誌の1ページのよう。
ファンからは、「めっちゃ可愛い」「第2子妊娠おめでとうございます！」「可愛すぎるママ」「スタイル良すぎてお腹にBabyいるとは思えない体型」「さすがモデルさん」「可愛いから何でも似合う」「いつもの人たちと楽しそう」「本当妊婦さんに見えないですね お体お大事に」との声が寄せられました。
夫婦ショットも披露5月24日には「Part 2」とつづり、夫も顔出しした夫婦ショットを公開していた河北さん。写真と共に文章で第2子妊娠を報告しています。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。(文:中村 凪)
外部サイト