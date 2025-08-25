モデルでタレントの河北麻友子さんは8月24日、自身のInstagramを更新。夏を満喫するショットを公開し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：河北麻友子さん公式Instagramより）

モデルでタレントの河北麻友子さんは8月24日、自身のInstagramを更新。プライベート？ ショットを公開しました。

「スタイル良すぎておなかにBabyいるとは思えない」

河北さんは「Summer ‘25」とつづり、6枚の写真を投稿。夏を楽しむ様子です。1枚目は自撮りショットで、かわいいピンクのロングワンピースを着用しています。現在、河北さんは第2子を妊娠中ですが、一見妊婦と分からないほどすらりとしたスタイルです。2枚目は友人でしょうか、美人な人たちとの集合ショットで、おしゃれなコーディネートがまるでファッション誌の1ページのよう。

ファンからは、「めっちゃ可愛い」「第2子妊娠おめでとうございます！」「可愛すぎるママ」「スタイル良すぎてお腹にBabyいるとは思えない体型」「さすがモデルさん」「可愛いから何でも似合う」「いつもの人たちと楽しそう」「本当妊婦さんに見えないですね　お体お大事に」との声が寄せられました。

夫婦ショットも披露

5月24日には「Part 2」とつづり、夫も顔出しした夫婦ショットを公開していた河北さん。写真と共に文章で第2子妊娠を報告しています。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。(文:中村 凪)