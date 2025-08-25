¡Ú»³¸ý¡¦±§Éô¡Û183¿Í¤¬³¤¤Ë¼è¤ê»Ä¤µ¤ì¤¿¤Þ¤Þ¤ÎµìÄ¹À¸Ãº¹Û¡ÄÂçÂÜ¹ü¤«¡©¿Í¤Î¹ü¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¸«¤Ä¤«¤ë
Àï»þÃæ¡¢1942Ç¯¡Ê¾¼ÏÂ17Ç¯¡Ë¤Î¿åË×»ö¸Î¤Çµ¾À·¤È¤Ê¤Ã¤¿183¿Í¤Î°ä¹ü¤¬³¤¤Ë»Ä¤µ¤ì¤¿¤Þ¤Þ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë»³¸ý¡¦±§Éô»Ô¤ÎµìÄ¹À¸Ãº¹Û¤Ç25Æü¡¢¿Í¤Î¹ü¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤Ë°ú¤ÅÏ¤µ¤ì¡¢¿Í¤Î¹ü¤«¤É¤¦¤«Ä´¤Ù¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
±§Éô»Ô¤ÎµìÄ¹À¸Ãº¹Û¤Ç¤Ï25Æü¤«¤é3Æü´Ö¤ÎÍ½Äê¤Ç¡¢°ä¹ü¼ý½¸¤Ë¸þ¤±¤¿Æü´ÚÀø¿åÄ´ºº¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢25Æü¤Ï¥Ü¥ó¥Ù¤ò¹£Æâ¤ËÀßÃÖ¤¹¤ëºî¶È¤òÃæ¿´¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
25Æü¤Ï¥Öー¥Ä¤ò¤Ï¤¤¤¿¤Þ¤Þ¤Î²¼È¾¿È¤Ê¤É4¿ÍÊ¬¤Î¿Í¤Î¹ü¤ò¤ß¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤òÈ¯¸«¡¢26Æü¤Ë°ú¤¾å¤²¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Ä¹À¸Ãº¹Û¤ÎÀø¿åÄ´ºº¤Ç¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç3·î¤È¡¢5·î¤Ë¹ü¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¤¤º¤ì¤â¡¢·Ù»¡¤ÎÄ´¤Ù¤Ç¿Í¹ü¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
µì¡¦Ä¹À¸Ãº¹Û¤Ç¤Ï1942Ç¯¡Ê¾¼ÏÂ17Ç¯¡Ë¤ËÍîÈ×¤Ë¤è¤ë¿åË×»ö¸Î¤¬µ¯¤¡¢Ä«Á¯È¾Åç½Ð¿È¼Ô¤ò´Þ¤à183¿Í¤¬µ¾À·¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
°ä¹ü¤Ï¤¤¤Þ¤â³¤Äì¤Ë»Ä¤µ¤ì¤¿¤Þ¤Þ¤Ç¡¢¼ý½¸ºî¶È¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£