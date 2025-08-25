¸¶ÉÕ¥Ð¥¤¥¯¤«¤é¸½¶âÆþ¤ê¤Î¥ê¥å¥Ã¥¯¤òÅð¤ó¤Àµ¿¤¤¡¡Åìµþ¤Î34ºÐÃËÂáÊá¡¡ÂçÊ¬
µîÇ¯12·î¡¢ÂçÊ¬¸©ÃæÄÅ»Ô¤Ç¸¶ÉÕ¥Ð¥¤¥¯¤«¤é¸½¶â¤Ê¤É¤¬Æþ¤Ã¤¿¥ê¥å¥Ã¥¯¥µ¥Ã¥¯1¸Ä¤òÅð¤ó¤À¤È¤·¤Æ¡¢ÅìµþÅÔ¤Ë½»¤à34ºÐ¤ÎÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÀàÅð¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÅìµþÅÔ±©Â¼»Ô¤Ë½»¤àÌµ¿¦¤ÎÃË¡Ê34¡Ë¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃË¤ÏµîÇ¯12·î25Æü¸á¸å1»þ¤´¤í¡¢ÃæÄÅ»Ô²¼ÃÓ±Ê¤ÎÅ¹ÊÞÃóÎØ¾ì¤Ç¡¢¸¶ÉÕ¥Ð¥¤¥¯¤ÎÂ¸µ¤ËÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¸½¶â2000±ß¤Ê¤É¤¬Æþ¤Ã¤¿¥ê¥å¥Ã¥¯¥µ¥Ã¥¯1¸Ä¡Ê»þ²Á¹ç·×Ìó1Ëü6000±ßÁêÅö¡Ë¤òÅð¤ó¤Àµ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸¶ÉÕ¥Ð¥¤¥¯¤ÏÊ¡²¬¸©¾åÌÓÄ®¤ÎÃËÀ²ñ¼Ò°÷¡Ê27¡Ë¤¬½êÍ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Å¹ÊÞ¤òÍøÍÑ¤·¤¿¸å¡¢¥ê¥å¥Ã¥¯¥µ¥Ã¥¯¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¡¢·Ù»¡¤Ë110ÈÖÄÌÊó¤·¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤ÏËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Î²òÀÏ¤Ê¤É¤«¤éÃË¤òÆÃÄê¤·¡¢Åìµþ¤Î¼«Âð¤Ë¤¤¤¿¤È¤³¤í¤òÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÈÈ¹ÔÅö»þ¡¢ÃæÄÅ»ÔÆâ¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÃË¤ÏÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢·Ù»¡¤¬Æ°µ¡¤ä·Ð°Þ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ´¤Ù¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£