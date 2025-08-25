夏デートで実践！手汗を気にする彼氏をキュンとさせる一言９パターン
夏の暑い日は、デート中でも全身から汗がじわっとにじみ出てくるもの。そんな汗ばんだ手をつなぐのは悪いんじゃないかと遠慮する男性も少なくないでしょう。そこで今回は、10代から30代の独身男性248名に聞いたアンケートを参考に「手汗がすごい彼氏と手をつないだとき、彼をキュンとさせる一言」をご紹介します。
【１】「『ベタベタな手でもいいよ』っていうの、私も恥ずかしいんだよ」
「可愛すぎる!!」（20代男性）など、相手を受け入れてしまうことの「照れ」をさらけ出すことで男性のハートをつかむ方法です。「好きな人へのアピールは実は恥ずかしい」という微妙な女心をここぞという場面でアピールすれば、男性との距離はグッと縮まるでしょう。
【２】「緊張してくれているのなら…それって嬉しいことだよ」
「そんな発想なかった」（10代男性）など、「汗だくで迷惑をかけている」と思い込んでいる男性の発想を180度変えてあげる方法です。デート相手の男性が汗をかきすぎて本当に申し訳なさそうにしている場合に効果的な一言でしょう。
【３】「私も汗っかきだから気にしないで！」
「この一言で一気に楽になる」（20代男性）など、女性が同じ気持ちを抱えていると知って安心する男性もいるようです。「あまり気を使わないで」と言っても逆に気を使ってしまう男性は少なくないので、「私も汗っかきなの」や「汗かきすぎて迷惑かけていたらごめんね」などと、男性と同じ立場に降りてあげることが重要でしょう。
【４】「本当は体調悪い？ 気分悪かったら言ってね…」
「ホスピタリティ高すぎて思わずキュンとなった」（20代男性）など、母性溢れる対応にハートをつかまれたケースです。男性が「デートの前日は遅くまで仕事をしていた」とあらかじめ分かっている場合は、優しい一言をかけるのが正解でしょう。
【５】笑顔でハンカチを差し出し「はい、これ使って」
「ドラマや漫画で見る可愛い女子のイメージ（笑）」（10代男性）など、「萌えーっ」となる優しさを求める男性もいるようです。男性が汗だくになって困っている状況を「女子力を発揮するチャンス」ととらえるのもひとつの手かもしれません。
【６】「今日は暑いからちょっとカフェに入って涼もうか」
「スマートな気遣いですよね」（30代男性）など、「大人の対応」として評価が高かった一言です。男性から「じゃあどこに行く？」と聞かれた際、「新しくできた駅前のカフェにしよう」などと具体案を示すと、気が利く女性だと株が上がるでしょう。
【７】「もう、新陳代謝が激しいんだから（笑）」
「『この子デキる！』と思った」（20代男性）など、気まずい状況にうまくつっこんで笑いに変える方法です。ほかにも「サウナから出たばかり!?（笑）」「こんなに汗かいたら手が激やせしそうだね（笑）」なんて、可愛らしくフォローするのもいいかもしれません。
【８】「○○くんのだから全然気にしないよ！」
「自分は特別と言われるのは嬉しいですね！」（30代男性）など、彼氏ならOKと言われることで愛情を実感するという声もありました。「汗ばんだ肌って苦手なんだけど」などと口にしておくと、「だけど、あなたのはOK！」というセリフにさらに強い愛情を含められそうです。
【９】「緊張してるの？ リラックス、リラックス！」
「こんな風に言われたらエンジョイできる！」（20代男性）など、ノリの良い励まし方が嬉しいという意見がありました。汗だくの気まずい状況こそ、深刻にならずに笑顔で吹き飛ばすのがいいのかもしれません。
男性はデート中に汗だくになることで、後ろめたくなったり、気持ちの余裕がなくなったりするもの。そこを理解した上で、共感する、優しく受け入れる、ノリで笑い飛ばすといった作戦に出るのが大事なようです。どんな行動を選択すべきかは、自分のキャラに合わせて考えてみましょう。（BLOCKBUSTER）
【調査概要】
期間：2013年5月23日（木）から5月29日（水）まで
対象：合計248名（10代、20代、30代の独身男性）
地域：全国
方法：インターネット調査
