◇MLB ドジャース 8-2 パドレス(日本時間25日、ペトコ・パーク)

ナ・リーグ西地区、首位争いをするパドレスとの3連戦。ドジャースは第1戦で3安打に終わり、第2戦ではわずか2安打と沈黙し、連敗を喫していました。しかし第3戦は投打がかみあい8-2で勝利。デーブ・ロバーツ監督はこの試合でチームに貢献した選手たちについて言及しました。

ドジャースはまず初回に幸先よく先制点を挙げます。先頭の大谷翔平選手が四球を選び、ムーキー・ベッツ選手がヒット、フレディ・フリーマン選手も四球となり、無死満塁のチャンスをつくります。そこで4番テオスカー・ヘルナンデス選手がセンターの大飛球。パドレスのセンター、ラモン・ロレアノ選手のホームランキャッチで惜しくも満塁弾とはなりませんでしたが、犠牲フライで1点を先制しました。

ロバーツ監督はその初回の攻撃について「翔平の第1打席、ムーキーの第1打席、フレディも、打線全体を通して、我々がこれからやっていくべき姿を体現できていたと思う」とチームバッティングを徹底した姿勢を褒めると、1-2と逆転されて追いかける6回に飛び出したフリーマン選手の同点ソロについては「大仕事をした」と大絶賛しました。

続けて7回に、ここ2戦ヒットが出ず苦しんでいたアンディ・パヘス選手にヒットが生まれ、さらに四球の後にダルトン・ラッシング選手の勝ち越し3ラン。この殊勲の一打を放ったルーキーには「成長を示した。低めのボール球を見送り、対応できる球をもらってスタンドまで運んだ」と褒めると「ダルトンにとって大きな一打で、この瞬間をきっかけにしていけるはずだ。自信にもつながる」と今後の成長にも期待を膨らませました。

そして6回2失点と好投した山本由伸投手についても言及。「ヤマ(山本投手)も本当に良かった。必要な投球をしてくれた。彼は非常にメンタルが強い。ヤマは“キラー”だ。大舞台で存在感を示す。きょうも良い投球が必要だったが、彼はやってのけた」と称賛。ロバーツ監督は、チーム一丸となって得た勝利に対し、言葉を尽くして喜びを表しました。