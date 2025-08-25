「水遊びになると主張が激しくなる」



【動画】窓越しの水に立ち上がって大興奮！ここ開けて！早く！笑

夏といえば、水遊び！ わんちゃんたちにとって、何よりの暑気払いでしょう。柴犬の「まろん」ちゃん（1歳・女の子）もまた、水遊びに大興奮！ そのかわいらしい様子を収めた動画がXで1万件超の“いいね”を集める話題になっています。



部屋の窓からじっと外の庭を見つめるまろんちゃん。すると、庭にいる飼い主のXユーザーのシヴァイヌ まろんさん（@maromaron0904）が、まろんちゃんにホースの水をかけ始めました。すると、まろんちゃんは「水遊びだ！」と言わんばかりにうれしそうな笑みを浮かべながら二足立ちに。



水を捕まえようと、両前足でカリカリし始めました。



何とも愛らしいまろんちゃんの仕草に多くの人が目を奪われています。このあと、まろんちゃんはどうなったのでしょうか？ 飼い主さんに詳しいお話を伺いました。



窓越しの水にテンション全開！ その後、どうなった！？

ーー撮影時の状況を教えてください。



「まろんは水遊びが大好き。よく庭のプールで遊びます。そのため、僕がタオルを準備すると『水遊びだ！』と察し、そわそわしはじめるんです。この日、猛暑で地面が暑くなっていたので、庭に水をまいていました。すると、まろんが窓のそばにやって来て『早く外に出して！』と言わんばかりにキャンキャンと鳴き始めたのです。そこで、ちょっとした遊び心で窓越しのまろんにホースで水をかけてみました」



ーーこの光景を見た感想は？



「親バカになりますが『かわいい』と思わず笑みがこぼれました。と同時に、『窓が割れそうだから止めて〜！』とも思いましたね」



ーーこのあと、どのようになりましたか。



「すぐ窓を開けると、まろんが勢いよく庭に出てきました」



ーーまろんちゃんは、どんな性格ですか。また印象深い思い出があれば教えてください。



「極度のビビりで、新しいものや初めて触れるものにはとても慎重です。そのためドッグランではひとりぼっちになることが多く、僕や信頼している人のそばから離れません。他のわんちゃんが近づいても逃げたり、追いかけっこでは追われる側になるとすぐに止まってしまいます。そんなまろんですが、お迎えしてから欠かさず続けていることがあります。散歩はもちろん、夜のボール遊びです。昨年の冬、初めてキャンプに連れて行ったときは夜鳴きがひどく、周囲に迷惑になりそうだったので車で寝ました。それ以来控えていましたが、今年のゴールデンウィークに再挑戦すると、軽く夜鳴きする程度でテントで一緒に眠ることができました。涼しくなったらまたキャンプに行くのを楽しみにしています」



まろんちゃんのおちゃめな姿にほっこりする声がたくさん寄せられています。



「かわいい〜」

「シャドーホリホリ」

「何回再生してもあきませんね」

「光線出してるのかと思った（笑）」

「すごい楽しそう…かわいい〜！！！」

「水かけるな！ 水かけるな！ 水かけるな！ 濡れてないじゃんか！！ ダチョウ倶楽部的なリアクション」



（まいどなニュース特約・梨木 香奈）