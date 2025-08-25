Ëþ°÷ÅÅ¼Ö¤Ç¤¤¤Á¤ã¤Ä¤¯ÌÂÏÇ¥«¥Ã¥×¥ë¤¬·ö²Þ¡Ä¤½¤·¤ÆË¬¤ì¤¿¡ÈÎÞ¤Î·ëËö¡É¤Ë¡Ö¾èµÒ¤¿¤Á¤¬Çï¼ê¡×¤·¤¿¥ï¥±
¡¡Ä«¤ÎÄÌ¶Ð¥é¥Ã¥·¥å¤ÏËþ°÷ÅÅ¼Ö¤Ë¾è¤ë¤À¤±¤ÇÈè¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¾å¡¢¤µ¤é¤Ë¿È¾¡¼ê¤Ê¹ÔÆ°¤ò¤È¤ëÌÂÏÇµÒ¤ÈÆ±¤¸¼ÖÎ¾¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡º£²ó¤Ï¤½¤ó¤Ê¥¢¥ó¥é¥Ã¥¡¼¤¬½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿½÷À¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢¡¿ÈÂÎ¤òÌ©Ãå¤µ¤»¤Ê¤¬¤é¾è¼Ö¤·¤Æ¤¤¿¥«¥Ã¥×¥ë
¡¡ÆÈ¿È½÷À¤Ç²ñ¼Ò°÷¤Î»°»ÞËã°á¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦33ºÐ¡Ë¤Ï¡¢ËèÄ«Ëþ°÷ÅÅ¼Ö¤Ë20Ê¬¤Û¤ÉÍÉ¤é¤ì¤ÆÄÌ¶Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¤¢¤ëÆü¡¢Ëã°á¤µ¤ó¤Î¤¹¤°²£¤ËÎø¿ÍÆ±»Î¤È¤ª¤Ü¤·¤20Âå¸åÈ¾¤¯¤é¤¤¤ÎÃË½÷¤¬¡¢¼ê¤ò·Ò¤¤¤Ç¿ÈÂÎ¤òÌ©Ãå¤µ¤»¤Ê¤¬¤éÃçÎÉ¤µ¤½¤¦¤Ë¾®À¼¤ÇÏÃ¤·¤Ê¤¬¤é¾è¤Ã¤Æ¤¤¿¤½¤¦¡£
¡Ö»ä¤Ï¤¹¤°¡Ø¤¤¤Á¤ã¤¤¤Á¤ã¤¹¤ë¤Ê¤é²È¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤è¡Ù¤ÈÆâ¿´ÉÔ²÷¤Ë»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼þ¤ê¤Î¾èµÒÃ£¤Ï¥¤¥ä¥Û¥ó¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤âÂ¿¤¯¡¢¤¿¤¤¤·¤Æµ¤¤ËÎ±¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤Ç¤·¤¿¤Í¡×
¡¡¤¹¤ë¤È¤µ¤Ã¤¤Þ¤ÇÉ¡¤ÈÉ¡¤ò¤¯¤Ã¤Ä¤±¤ÆÓñ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÃË½÷¤¬¡¢µÞ¤ËÙæ¤á¤À¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡¤É¤¦¤·¤¿¤É¤¦¤·¤¿¡© µÞ¤Ê·ö²Þ¤ËÁÛÁü¤¬ËÄ¤é¤à
¡Ö¡ØÊÌ¤ì¤¿¤¤¤Ã¤Æ¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¡© »ä¡¢²¿¤«¤·¤¿¡©¡Ù¤ÈÈà½÷¤ÎÊý¤¬ÌÀ¤é¤«¤ËÆ°ÍÉ¤·¤¿ÍÍ»Ò¤Ç·ý¤ò¤¢¤²¤ÆÄñ¹³¤·¤è¤¦¤È¤·¡¢Èà»á¤ÈÙæ¤ß¹ç¤¤¤Î·ö²Þ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
¡¡¤½¤ì¤ò¸«¤¿Ëã°á¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¤³¤ÎÈà½÷¡¢ÉÔ°ÂÄê¤Ê¥¿¥¤¥×¤Ê¤Î¤«¤Ê¡© ¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¿Í¤¬ÂçÀª¤¤¤ë½ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¡¢ÊÌ¤ìÏÃ¤ò¤·¤¿»þ¤ËÈà»á¤ä¼«Ê¬¼«¿È¤ËÂÐ¤·¤Æ´í¤Ê¤¤¹ÔÆ°¤ò¼è¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ä¡Ä¤½¤Î´íµ¡´¶¤«¤é»ÅÊý¤Ê¤¯¡¢Èà»á¤Ï¤³¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤ÇÊÌ¤ìÏÃ¤ò¤·¤À¤·¤¿¤Î¤«¤â¡×¤ÈÁÛÁü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤¤Ã¤È¤³¤ó¤Ê¹ÔÆ°¤ò¤È¤é¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤ÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤·¡¢¤³¤Î¥«¥Ã¥×¥ë¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¶ÛµÞ»öÂÖ¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤ª¸ß¤¤¤ËÇ¼ÆÀ¤Î¤¤¤¯·Á¤ÇÍî¤ÁÃå¤¯¤È¤¤¤¤¤è¤Í¡£¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
¢¡¤¶¤ï¤Ä¤¯¼ÖÆâ¡¢Èà»á¤¬¤È¤Ã¤¿¶Ã¤¤Î¹ÔÆ°¤È¤Ï¡©
¡¡¤½¤·¤Æ¼ÖÆâ¤Î¾èµÒÃ£¤â¥¶¥ï¤Ä¤¤À¤·¡¢¤½¤ÎÃË½÷¤Ï´°Á´¤ËÃíÌÜ¤ÎÅª¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤½¤·¤¿¤é¤½¤ÎÃËÀ¤¬Èà½÷¤òÊú¤´ó¤»¤Æ¡Ø¤´¤á¤ó¤´¤á¤ó±³¤À¤è¡ª ¤Á¤ç¤Ã¤È¶Ã¤«¤»¤¿¤«¤Ã¤¿¤À¤±¡£·ëº§¤·¤è¤¦¡Ù¤È¶»¥Ý¥±¥Ã¥È¤«¤é»ØÎØ¤ò½Ð¤¹¤ÈÈà½÷¤Î»Ø¤Ë¤Ï¤á¤Æ¼ê¤Î¹Ã¤Ë¥¥¹¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
¡¡¤¹¤ë¤ÈÈà½÷¤Ï¡Ö¤â¡Á¤¢¤Ã¤¯¤ó¥µ¥×¥é¥¤¥º¤¬²á¤®¤ë¤è¡Á¡ª Âç¹¥¤¡Á¡×¤È´ò¤·µã¤¤ò¤·¤Ê¤¬¤éÈà¤ËÊú¤¤Ä¤¤¤¿¤½¤¦¡£
¢¡»ä¤¿¤Á¤ò¾¡¼ê¤Ë¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤Î¥â¥Ö¥¥ã¥é¤Ë¤·¤Ê¤¤¤Ç¡ª
¡Ö¤Ï¤¡¡© ¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡£¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡ª ¤Ê¤Ë´°Á´¤Ë2¿Í¤ÎÀ¤³¦¤ËÆþ¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤ó¤Î¡© ¤³¤³ÅÅ¼Ö¤ÎÃæ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡© ¤È¡¢»ä¤Ï»à¤ó¤À¤è¤¦¤ÊÌÜ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤ò´Þ¤à¼þ¤ê¤Î¾èµÒ¤ò¾¡¼ê¤Ë¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤Î¤¿¤á¤Î¥â¥Ö¥¥ã¥é¤È¤·¤Æ»È¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤âÊò¤ì²Ì¤Æ¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢µ¤¤¬¤Ä¤¤¤¿¤éÀåÂÇ¤Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
¡¡Â¾¤Î¾èµÒ¤â¡¢¤½¤ÎÃË½÷¤ËÎä¤ä¤ä¤«¤ÊÌÜ¤ò¸þ¤±¤ë¿Í¤ä³±Ê§¤¤¤ò¤·¤ÆÌÂÏÇ¤À¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¿Í¡¢¡ÖÁ´¤¯²¿¸«¤»¤é¤ì¤Æ¤ó¤À¤è¡×¤È¾®¤µ¤¯ÆÈ¤êÒì¤¯¿Í¡¢¤È¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ç¤·¤¿¡£Ãæ¤Ë¤Ï¡ÖÁÇÅ¨¤Ê²ÈÄí¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª ¤è¤«¤Ã¤¿¤Í¡×¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡ª¡×¤Ê¤É¤È½ËÊ¡¤¹¤ëÀ¼¤â¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¡£
¢¡¤½¤Î¸å¤â¡¢¥É¥é¥Þ¤Î¼ç¿Í¸ø¤òµ¤¼è¤ë¤Õ¤¿¤ê
¡Ö¤½¤ÎÃË½÷¤Î¾Ð´é¤Ç¥É¥é¥Þ¤Î¼ç¿Í¸ø¤Ë¤Ç¤â¤Ê¤Ã¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ø¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª ËÍ¤¿¤ÁÀäÂÐ¤Ë¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡ª ¤â¤Á¤í¤ó³§¤µ¤ó¤Î¹¬¤»¤âµ§¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ù¤È¼¡¤Î±Ø¤Ç¼ê¤ò¿¶¤ê¤Ê¤¬¤é¹ß¤ê¤Æ¹Ô¤¯»Ñ¤ò¸«¤Æ¡¢¾¯¤·¤Ç¤â¤³¤Î¥«¥Ã¥×¥ë¤Î¿´¶¤Ë¤è¤êÅº¤¤¿´ÇÛ¤·¤¿¼«Ê¬¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ë¥Ð¥«¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤½¤·¤ÆÎ¢Ê¢¤Ë¤â¤¦°ì¤Ä¤Î´¶¾ð¤¬Í¯¤¤¤Æ¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¡Ä¡Ä¡£
¡Ö¡Ø¤â¤·¤ä¿Í¤Î¹¬¤»¤òÁÇÄ¾¤Ë´î¤Ù¤Ê¤¤»ä¤Ã¤Æ¡¢¿´¤¬ÁêÅö¤¹¤µ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¡© ¤À¤«¤é¤³¤³2Ç¯´Ö¡¢Á´¤¯Èà»á¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¡Ä¡Ä¤¢¤ì¡¢ÊÑ¤Ê¤Î¤Ï»ä¤ÎÊý¤Ê¤Î¤«¤Ê¡© ¤ÈÌ¯¤Ë¥â¥ä¥â¥ä¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡Ã¯¤â¤¬ÉÔÌû²÷¤Ê¤Ï¤º¤ÎËþ°÷ÅÅ¼Ö¤Ç¤Î¼«Ê¬¾¡¼ê¤Ê¥«¥Ã¥×¥ë¤Î¿¶¤ëÉñ¤¤¤Ë¡¢¤¢¤ó¤ÊÍ¥¤·¤¤È¿±þ¤ò¤¹¤ë¿ÍÃ£¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤ó¤ÊË¤«¤ÊËèÆü¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡© ¤È¤Ä¤¤¹Í¤¨¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡×
¢¡Æ±Î½¤Ë¶òÃÔ¤Ã¤¿¤é¡¢¤Þ¤µ¤«¤ÎÈ¿±þ¤Ë¤¿¤áÂ©
¡¡¤½¤ó¤Ê¤³¤ó¤Ê¤ÇÄ«¤«¤éÈè¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¤½¤ÎÆüËã°á¤µ¤ó¤ÏÁ´¤¯»Å»ö¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ö¤Ê¤ó¤ÇÄ«¤«¤é¤³¤ó¤ÊÉ÷¤Ë¼«Ê¬¤Î»ê¤é¤Ê¤¤ÌÌ¤È¸þ¤¹ç¤ï¤Ê¤¯¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¡© ¤È·ù¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¤ªÃëµÙ¤ß¤ËÆ±Î½¤Ë¶òÃÔ¤Ã¤¿¤é¡Ø¤¿¤À¤½¤Î¥«¥Ã¥×¥ë¤Ë¼»ÅÊ¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¿¤áÂ©¤¬»ß¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤Í¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤ò¤¹¤ëËã°á¤µ¤ó¤Ê¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¡ãÊ¸¡¦¥¤¥é¥¹¥È¡¿ÎëÌÚ»í»Ò¡ä
¡ÚÎëÌÚ»í»Ò¡Û
Ì¡²è²È¡£¡Ø¥¢¥Ã¥¯¥¹¡Ù¤ä±üÍÍ¸þ¤±¼ÂÏÃÌ¡²è»ï¤òÃæ¿´¤Ë³èÆ°Ãæ¡£¹¥¤¤Ê¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤ÏÃª¶¶¹°»ê¡£Ãø½ñ¡Ø½÷¥Ò¥¨¥é¥ë¥¡¼ÄìÊÕ¾¯½÷¡Ù¡ÊÀÄÎÓ¹©éº¼Ë¡Ë¤¬±Ç²è²½¡£Twitter¡§@skippop
¡¡º£²ó¤Ï¤½¤ó¤Ê¥¢¥ó¥é¥Ã¥¡¼¤¬½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿½÷À¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢¡¿ÈÂÎ¤òÌ©Ãå¤µ¤»¤Ê¤¬¤é¾è¼Ö¤·¤Æ¤¤¿¥«¥Ã¥×¥ë
¡¡ÆÈ¿È½÷À¤Ç²ñ¼Ò°÷¤Î»°»ÞËã°á¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦33ºÐ¡Ë¤Ï¡¢ËèÄ«Ëþ°÷ÅÅ¼Ö¤Ë20Ê¬¤Û¤ÉÍÉ¤é¤ì¤ÆÄÌ¶Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¤¢¤ëÆü¡¢Ëã°á¤µ¤ó¤Î¤¹¤°²£¤ËÎø¿ÍÆ±»Î¤È¤ª¤Ü¤·¤20Âå¸åÈ¾¤¯¤é¤¤¤ÎÃË½÷¤¬¡¢¼ê¤ò·Ò¤¤¤Ç¿ÈÂÎ¤òÌ©Ãå¤µ¤»¤Ê¤¬¤éÃçÎÉ¤µ¤½¤¦¤Ë¾®À¼¤ÇÏÃ¤·¤Ê¤¬¤é¾è¤Ã¤Æ¤¤¿¤½¤¦¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¤µ¤Ã¤¤Þ¤ÇÉ¡¤ÈÉ¡¤ò¤¯¤Ã¤Ä¤±¤ÆÓñ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÃË½÷¤¬¡¢µÞ¤ËÙæ¤á¤À¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡¤É¤¦¤·¤¿¤É¤¦¤·¤¿¡© µÞ¤Ê·ö²Þ¤ËÁÛÁü¤¬ËÄ¤é¤à
¡Ö¡ØÊÌ¤ì¤¿¤¤¤Ã¤Æ¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¡© »ä¡¢²¿¤«¤·¤¿¡©¡Ù¤ÈÈà½÷¤ÎÊý¤¬ÌÀ¤é¤«¤ËÆ°ÍÉ¤·¤¿ÍÍ»Ò¤Ç·ý¤ò¤¢¤²¤ÆÄñ¹³¤·¤è¤¦¤È¤·¡¢Èà»á¤ÈÙæ¤ß¹ç¤¤¤Î·ö²Þ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
¡¡¤½¤ì¤ò¸«¤¿Ëã°á¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¤³¤ÎÈà½÷¡¢ÉÔ°ÂÄê¤Ê¥¿¥¤¥×¤Ê¤Î¤«¤Ê¡© ¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¿Í¤¬ÂçÀª¤¤¤ë½ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¡¢ÊÌ¤ìÏÃ¤ò¤·¤¿»þ¤ËÈà»á¤ä¼«Ê¬¼«¿È¤ËÂÐ¤·¤Æ´í¤Ê¤¤¹ÔÆ°¤ò¼è¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ä¡Ä¤½¤Î´íµ¡´¶¤«¤é»ÅÊý¤Ê¤¯¡¢Èà»á¤Ï¤³¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤ÇÊÌ¤ìÏÃ¤ò¤·¤À¤·¤¿¤Î¤«¤â¡×¤ÈÁÛÁü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤¤Ã¤È¤³¤ó¤Ê¹ÔÆ°¤ò¤È¤é¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤ÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤·¡¢¤³¤Î¥«¥Ã¥×¥ë¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¶ÛµÞ»öÂÖ¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤ª¸ß¤¤¤ËÇ¼ÆÀ¤Î¤¤¤¯·Á¤ÇÍî¤ÁÃå¤¯¤È¤¤¤¤¤è¤Í¡£¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
¢¡¤¶¤ï¤Ä¤¯¼ÖÆâ¡¢Èà»á¤¬¤È¤Ã¤¿¶Ã¤¤Î¹ÔÆ°¤È¤Ï¡©
¡¡¤½¤·¤Æ¼ÖÆâ¤Î¾èµÒÃ£¤â¥¶¥ï¤Ä¤¤À¤·¡¢¤½¤ÎÃË½÷¤Ï´°Á´¤ËÃíÌÜ¤ÎÅª¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤½¤·¤¿¤é¤½¤ÎÃËÀ¤¬Èà½÷¤òÊú¤´ó¤»¤Æ¡Ø¤´¤á¤ó¤´¤á¤ó±³¤À¤è¡ª ¤Á¤ç¤Ã¤È¶Ã¤«¤»¤¿¤«¤Ã¤¿¤À¤±¡£·ëº§¤·¤è¤¦¡Ù¤È¶»¥Ý¥±¥Ã¥È¤«¤é»ØÎØ¤ò½Ð¤¹¤ÈÈà½÷¤Î»Ø¤Ë¤Ï¤á¤Æ¼ê¤Î¹Ã¤Ë¥¥¹¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
¡¡¤¹¤ë¤ÈÈà½÷¤Ï¡Ö¤â¡Á¤¢¤Ã¤¯¤ó¥µ¥×¥é¥¤¥º¤¬²á¤®¤ë¤è¡Á¡ª Âç¹¥¤¡Á¡×¤È´ò¤·µã¤¤ò¤·¤Ê¤¬¤éÈà¤ËÊú¤¤Ä¤¤¤¿¤½¤¦¡£
¢¡»ä¤¿¤Á¤ò¾¡¼ê¤Ë¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤Î¥â¥Ö¥¥ã¥é¤Ë¤·¤Ê¤¤¤Ç¡ª
¡Ö¤Ï¤¡¡© ¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡£¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡ª ¤Ê¤Ë´°Á´¤Ë2¿Í¤ÎÀ¤³¦¤ËÆþ¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤ó¤Î¡© ¤³¤³ÅÅ¼Ö¤ÎÃæ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡© ¤È¡¢»ä¤Ï»à¤ó¤À¤è¤¦¤ÊÌÜ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤ò´Þ¤à¼þ¤ê¤Î¾èµÒ¤ò¾¡¼ê¤Ë¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤Î¤¿¤á¤Î¥â¥Ö¥¥ã¥é¤È¤·¤Æ»È¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤âÊò¤ì²Ì¤Æ¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢µ¤¤¬¤Ä¤¤¤¿¤éÀåÂÇ¤Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
¡¡Â¾¤Î¾èµÒ¤â¡¢¤½¤ÎÃË½÷¤ËÎä¤ä¤ä¤«¤ÊÌÜ¤ò¸þ¤±¤ë¿Í¤ä³±Ê§¤¤¤ò¤·¤ÆÌÂÏÇ¤À¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¿Í¡¢¡ÖÁ´¤¯²¿¸«¤»¤é¤ì¤Æ¤ó¤À¤è¡×¤È¾®¤µ¤¯ÆÈ¤êÒì¤¯¿Í¡¢¤È¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ç¤·¤¿¡£Ãæ¤Ë¤Ï¡ÖÁÇÅ¨¤Ê²ÈÄí¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª ¤è¤«¤Ã¤¿¤Í¡×¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡ª¡×¤Ê¤É¤È½ËÊ¡¤¹¤ëÀ¼¤â¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¡£
¢¡¤½¤Î¸å¤â¡¢¥É¥é¥Þ¤Î¼ç¿Í¸ø¤òµ¤¼è¤ë¤Õ¤¿¤ê
¡Ö¤½¤ÎÃË½÷¤Î¾Ð´é¤Ç¥É¥é¥Þ¤Î¼ç¿Í¸ø¤Ë¤Ç¤â¤Ê¤Ã¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ø¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª ËÍ¤¿¤ÁÀäÂÐ¤Ë¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡ª ¤â¤Á¤í¤ó³§¤µ¤ó¤Î¹¬¤»¤âµ§¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ù¤È¼¡¤Î±Ø¤Ç¼ê¤ò¿¶¤ê¤Ê¤¬¤é¹ß¤ê¤Æ¹Ô¤¯»Ñ¤ò¸«¤Æ¡¢¾¯¤·¤Ç¤â¤³¤Î¥«¥Ã¥×¥ë¤Î¿´¶¤Ë¤è¤êÅº¤¤¿´ÇÛ¤·¤¿¼«Ê¬¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ë¥Ð¥«¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤½¤·¤ÆÎ¢Ê¢¤Ë¤â¤¦°ì¤Ä¤Î´¶¾ð¤¬Í¯¤¤¤Æ¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¡Ä¡Ä¡£
¡Ö¡Ø¤â¤·¤ä¿Í¤Î¹¬¤»¤òÁÇÄ¾¤Ë´î¤Ù¤Ê¤¤»ä¤Ã¤Æ¡¢¿´¤¬ÁêÅö¤¹¤µ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¡© ¤À¤«¤é¤³¤³2Ç¯´Ö¡¢Á´¤¯Èà»á¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¡Ä¡Ä¤¢¤ì¡¢ÊÑ¤Ê¤Î¤Ï»ä¤ÎÊý¤Ê¤Î¤«¤Ê¡© ¤ÈÌ¯¤Ë¥â¥ä¥â¥ä¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡Ã¯¤â¤¬ÉÔÌû²÷¤Ê¤Ï¤º¤ÎËþ°÷ÅÅ¼Ö¤Ç¤Î¼«Ê¬¾¡¼ê¤Ê¥«¥Ã¥×¥ë¤Î¿¶¤ëÉñ¤¤¤Ë¡¢¤¢¤ó¤ÊÍ¥¤·¤¤È¿±þ¤ò¤¹¤ë¿ÍÃ£¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤ó¤ÊË¤«¤ÊËèÆü¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡© ¤È¤Ä¤¤¹Í¤¨¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡×
¢¡Æ±Î½¤Ë¶òÃÔ¤Ã¤¿¤é¡¢¤Þ¤µ¤«¤ÎÈ¿±þ¤Ë¤¿¤áÂ©
¡¡¤½¤ó¤Ê¤³¤ó¤Ê¤ÇÄ«¤«¤éÈè¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¤½¤ÎÆüËã°á¤µ¤ó¤ÏÁ´¤¯»Å»ö¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ö¤Ê¤ó¤ÇÄ«¤«¤é¤³¤ó¤ÊÉ÷¤Ë¼«Ê¬¤Î»ê¤é¤Ê¤¤ÌÌ¤È¸þ¤¹ç¤ï¤Ê¤¯¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¡© ¤È·ù¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¤ªÃëµÙ¤ß¤ËÆ±Î½¤Ë¶òÃÔ¤Ã¤¿¤é¡Ø¤¿¤À¤½¤Î¥«¥Ã¥×¥ë¤Ë¼»ÅÊ¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¿¤áÂ©¤¬»ß¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤Í¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤ò¤¹¤ëËã°á¤µ¤ó¤Ê¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¡ãÊ¸¡¦¥¤¥é¥¹¥È¡¿ÎëÌÚ»í»Ò¡ä
¡ÚÎëÌÚ»í»Ò¡Û
Ì¡²è²È¡£¡Ø¥¢¥Ã¥¯¥¹¡Ù¤ä±üÍÍ¸þ¤±¼ÂÏÃÌ¡²è»ï¤òÃæ¿´¤Ë³èÆ°Ãæ¡£¹¥¤¤Ê¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤ÏÃª¶¶¹°»ê¡£Ãø½ñ¡Ø½÷¥Ò¥¨¥é¥ë¥¡¼ÄìÊÕ¾¯½÷¡Ù¡ÊÀÄÎÓ¹©éº¼Ë¡Ë¤¬±Ç²è²½¡£Twitter¡§@skippop