人気ソーシャルゲームの「ファイナルファンタジー ブレイブエクスヴィアス（FINAL FANTASY BRAVE EXVIUS)」は25日、公式サイトおよびSNSを通じ、今年10月31日をもってサービスを終了すると発表した。同じく人気ゲーム「星のドラゴンクエスト」も10月31日でのサービス終了を発表。人気ゲームのサービス終了が相次いだ。

FFBXは「2015年10月22日（木）よりサービスを開始してから、より良いサービスを提供できるよう日々尽力して参りましたが、今後お客様にご満足いただけるサービスの提供が困難であるという結論に至りましたため、サービスの終了を決定いたしました」と経緯を明かした。

FFBEは2015年10月にスクウェア・エニックスより配信されたスマートフォン向けRPG。「ファイナルファンタジー」シリーズのキャラクターたちが多数登場することで人気を博していた。

また、星のドラゴンクエストは「この度、『星のドラゴンクエスト』は、誠に勝手ながら2025年10月31日(金) 12:00(正午) をもちまして、サービスを終了させていただくこととなりました。日頃ご愛顧いただいておりますお客様には突然のお知らせとなりましたことを、運営チーム一同、深くお詫び申し上げます」と伝えた。

星のドラゴンクエストも2015年10月にスクウェア・エニックスより配信された。

SNSには「予想はしてたけどショック。今までありがとうございました」「楽しみが、減ってしまうやん」「今迄で1番長くプレイしたソシャゲになりました」など、サービス終了を惜しむ声が寄せられていた。