三重県伊賀市上野丸之内に建設が進められてきた伊賀流忍者体験施設「万川集海（ばんせんしゅうかい）」の内部が、２７日のオープンを前に報道関係者らに公開された。

本格的な忍者体験が楽しめるほか、伊賀の食を提供するレストランや宿泊施設もあり、新たな伊賀観光の目玉となりそうだ。（小林元）

施設名は、多くの忍術流派をまとめた忍術書「万川集海」にちなむ。４階建てで１〜３階は吹き抜け。忍者が暗躍する洞窟に見立てた暗い内部は、つり橋がかかり、大きなカエル、ヘビなどの像が目を引く。人とすれ違うことができないほどの細い通路を、明かりを頼りに、上り下りしながら進む。

小学生以上を対象に、約２０分で忍術を学べる「魔堅窟（まかたくつ）巡り」（高校生以上２０００円、小中学生１５００円、伊賀市民は３００円引き）と、忍び装束に身を包んで４５種類の忍術から８〜１２種類を約２時間かけて体験する「忍修殿（にんしゅうでん）」（高校生以上６０００円、小中学生４５００円、伊賀市民は１０００円引き）の２種類のコースがある。

レストランでは、伊賀焼の土鍋で伊賀産の野菜や伊賀牛、伊賀米などの料理、伊賀の地酒を味わえる。外風呂がある宿泊用の忍者部屋「陰陽宿（おんみょうじゅく）」は３室あり、１室（２人利用）１泊１０万円から。

施設はＰＦＩ（民間資金を活用した社会資本整備）方式で、市が建物を整備。民間事業者「伊賀市にぎわいパートナーズ」が２０年間、独立採算で運営を担う。目標来場者数は年間１２万人で、同社の担当者は「国内外の来場者に、本物の忍者体験を楽しんでもらいたい」とアピールする。