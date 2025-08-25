Åìµþ¤Î²È·×»Ù½Ð¡¢ÌÔ½ë±Æ¶Á¤ÇÀ¤ÂÓ¤¢¤¿¤ê·îÌó3500±ßÁý²Ã¤Î»î»»
º£Ç¯¤Î²Æ¤ÎÅìµþÅÔ¤Ë¤ª¤±¤ë²È·×¤Î¾ÃÈñ»Ù½Ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÌÔ½ë¤¬±Æ¶Á¤·¤Æ¤ª¤è¤½772²¯±ßÁý²Ã¤·¡¢À¤ÂÓ¤¢¤¿¤ê¤Ç¤Ï·îÊ¿¶Ñ¤Ç¤ª¤è¤½3500±ßÁý²Ã¤¹¤ë¤È¤Î»î»»¤¬¸øÉ½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
µÏ¿Åª¤Ê½ë¤µ¤¬Â³¤¯Ãæ¡¢Äë¹ñ¥Ç¡¼¥¿¥Ð¥ó¥¯¤Ï¡¢º£Ç¯¤Î7·î¤È8·î¤ÎÅìµþÅÔ¤Ë¤ª¤±¤ë²È·×¤Î¾ÃÈñ»Ù½Ð¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ´ºº¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î»î»»¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÌÔ½ë¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢»Ù½Ð¤¬¤ª¤è¤½772²¯±ßÁý²Ã¤·¡¢À¤ÂÓ¤¢¤¿¤ê¤Ç¤Ï·îÊ¿¶Ñ¤Ç¤ª¤è¤½3500±ßÁý²Ã¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¡¢°ûÎÁ¤ä¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¡¢¥·¥ã¡¼¥Ù¥Ã¥È¤¬ÂçÉý¤Ë¤Î¤Ó¤¿¤Û¤«¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¤Î¹ØÆþ¤¬Áý²Ã¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Ç®Ãæ¾ÉÂÐºö¤Ê¤É¤Ç¤Î°åÎÅ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î»Ù½Ð¤âÁý¤¨¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢µ¤²¹¾å¾º¤Ë¤è¤ëµù³ÍÎÌ¤Î¸º¾¯¤Ç²Á³Ê¤¬¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ëµû²ðÎà¤ä¡¢À¸°éÉÔÂ¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿ÌîºÚ¤Ê¤É¤Î»Ù½Ð¤¬¸º¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢ÌÔ½ë¤Ë¤è¤ê³°½Ðµ¡²ñ¤¬¸º¤Ã¤¿±Æ¶Á¤Ç¡¢½÷ÀÍÑ¤Î°áÎà¤Ø¤Î»Ù½Ð¤â¸º¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£Äë¹ñ¥Ç¡¼¥¿¥Ð¥ó¥¯¤Ï¡¢ÌÔ½ë¤ÇÁý²Ã¤·¤¿»Ù½Ð¤Ï¡¢²È·×¤ÎÃæ¤Ç¤¢¤ëÄøÅÙÄ´À°¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö²È·×¤Î¹ØÇã¹ÔÆ°¤ÎÊÑ²½¤¬¡¢º£¸å¤Î´ë¶È¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤«Ãí»ë¤·¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£