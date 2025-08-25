ÅìµþÅÔ¿´36.3¡î¤È¡Ö8ÆüÏ¢Â³¡×ÌÔ½ëÆü¤Ç8·î¤Ï²áµîºÇÄ¹¡Ä25ÆüÍ¼Êý¤Ï¥²¥ê¥éÍë±«¤ËÃí°Õ¡¡Ê¡Åç¤ä¿·³ã¤Ê¤ÉÈ¯Íë³ÎÎ¨60¡ó°Ê¾å
25Æü¤â´ØÅì¤«¤é¶å½£¤Ç¤Ï´í¸±¤Ê½ë¤µ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÅìµþÅÔ¿´¤Ç¤Ï8ÆüÏ¢Â³¤ÎÌÔ½ëÆü¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
25Æü¤âÁ´¹ñÅª¤Ë¶¯¤¤Æüº¹¤·¤¬¾È¤ê¤Ä¤±¡¢ÅìµþÅÔ¿´¤ÇºÇ¹âµ¤²¹36.3ÅÙ¤ò´ÑÂ¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÅìµþÅÔ¿´¤Ç¤Ï¡¢8ÆüÏ¢Â³¤ÎÌÔ½ëÆü¤È¤Ê¤ê¡¢8·î¤È¤·¤Æ¤Ï²áµîºÇÄ¹¤ÎµÏ¿¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÅÔÆâ¤Ç¤Ï¡¢25Æü¸á¸å3»þ¤Þ¤Ç¤Ë21ºÐ¤«¤é94ºÐ¤Þ¤Ç¤Î¹ç¤ï¤»¤Æ26¿Í¤¬Ç®Ãæ¾É¤Îµ¿¤¤¤ÇµßµÞÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
°ú¤Â³¤¡¢Ç®Ãæ¾É¤Ë¸·½Å¤Ë·Ù²ü¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
26Æü¤ÎÍ½ÁÛºÇ¹âµ¤²¹¤Ï¡¢»³Íü¡¦¹ÃÉÜ»Ô¤äÌ¾¸Å²°»Ô¡¢µþÅÔ»Ô¤Ç36ÅÙ¤Ê¤É¤È´í¸±¤Ê½ë¤µ¤È¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÅìµþÅÔ¿´¤Ï35ÅÙ¤ÎÍ½ÁÛ¤Ç¡¢26Æü¤â35ÅÙ°Ê¾å¤ÎÌÔ½ëÆü¤Ë¤Ê¤ì¤Ð9ÆüÏ¢Â³¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢25ÆüÍ¼Êý¤Ï¥²¥ê¥éÍë±«¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¡¢Ê¡Åç¸©¤ä¿·³ã¸©¡¢Ä¹Ìî¸©¤òÃæ¿´¤ËÈ¯Íë³ÎÎ¨¤¬60¡ó°Ê¾å¤È¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µÞ¤ÊÍë±«¤äÎµ´¬¤Ê¤É¤Î·ã¤·¤¤ÆÍÉ÷¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£