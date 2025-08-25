¡Ö¤Ò¤Þ¤ï¤ê10¹æ¡×ÂÇ¤Á¾å¤²¡¦±¿ÍÑ³«»ÏÌó1Ç¯¸å¤íÅÝ¤·¤Ø¡¡ºÇ¿·¥»¥ó¥µ¡¼¤ÎÉôÉÊ¤ÎÀ½ºî¤ËÃÙ¤ì¡¡Àþ¾õ¹ß¿åÂÓ¡¦ÂæÉ÷¤Î¾ðÊó²þÁ±»þ´ü¤Ë¤â±Æ¶Á¤Î²ÄÇ½À
¸½ºß¡¢±¿ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëµ¤¾Ý±ÒÀ±¡Ö¤Ò¤Þ¤ï¤ê9¹æ¡×¤Î¸å·Ñµ¡¡Ö10¹æ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢µ¤¾ÝÄ£¤ÏÂÇ¤Á¾å¤²¡¢±¿ÍÑ³«»Ï¤ò1Ç¯ÄøÅÙ¸å¤íÅÝ¤·¤Ë¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
µ¤¾ÝÄ£¤Ï¡Ö¤Ò¤Þ¤ï¤ê10¹æ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢2028Ç¯ÅÙ¤ËÂÇ¤Á¾å¤²¤ò¹Ô¤¤¡¢¼¡¤ÎÇ¯ÅÙ¤Ë±¿ÍÑ¤ò³«»Ï¤¹¤ë·×²è¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ÂÇ¤Á¾å¤²¡¦±¿ÍÑ³«»Ï¤È¤â¤Ë2030Ç¯ÅÙ¤È¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö10¹æ¡×¤ËÅëºÜÍ½Äê¤ÎÀþ¾õ¹ß¿åÂÓ¤ÎÍ½Â¬¤Ê¤É¤Ë»È¤ï¤ì¤ë¹âÀÇ½¥»¥ó¥µ¡¼¤ÎÉôÉÊÀ½ºî¤¬ÃÙ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
µ¤¾ÝÄ£¤Ï¡Ö9¹æ¤Ï°ú¤Â³¤»ÈÍÑ¤Ç¤¡¢Í½Êó¤Ë¤Ï±Æ¶Á¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢µ¤¾ÝÄ£¤ÏÀþ¾õ¹ß¿åÂÓ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸½ºß¡¢¸©Ã±°Ì¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÖÈ¾ÆüÁ°Í½Â¬¡×¤ò2029Ç¯¤Ë»ÔÄ®Â¼Ã±°Ì¤È¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¾ðÊó¤ò²þÁ±¤¹¤ë·×²è¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖAI¤Ê¤É¤Î³èÍÑ¤Ë¤è¤Ã¤Æ±Æ¶Á¤òºÇ¾®¸Â¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¡¢µ¤¾ÝÄ£¤Î´´Éô¤«¤é¤Ï¡Ö·×²èÄÌ¤ê¤Ë¿Ê¤á¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤ÎÀ¼¤â¤¢¤ê¡¢¾ðÊó²þÁ±¤Î»þ´ü¤Ë±Æ¶Á¤¹¤ë²ÄÇ½À¤âÉâ¾å¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
