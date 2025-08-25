愛猫との日々を綴った絵本『きみがいるから』　広島 蔦屋書店にて原画展開催決定

絵本『きみがいるから』（マイクロマガジン社）の原画展が8月26日に広島 蔦屋書店（広島市西区）にて開催される。

【写真】絵本『きみがいるから』を試し読み

『きみがいるから』はくさかみなこ、はしもとみおが手掛けた、保護猫との暮らしを描いた絵本。発売直後から猫好きの人を中心に話題となり、発売1か月ほどで重版が決定している。

このたびの原画展では貴重な未掲載作品やラフなども展示。開催場所は広島 蔦屋書店（「広島T-SITE」1号館2F親と子フロア通路）。予約不要・閲覧無料となっている（イベント詳細は広島 蔦屋書店のイベントページを参照ください）。

■あらすじどんなに落ち込んだ時だってきみ（猫）がいれば大丈夫。きみへの想いをそのまんま一冊の絵本にこめて。愛猫とのかけがえのない毎日を詩情たっぷりに綴った絵本。

■著者紹介くさか みなこ文と絵、どちらも手がける絵本作家。保護猫のピノ、モナと東京の郊外でくらす。宮城県出身 上智大学英文学科卒 童美連会員。主な著書に『いちにちパンダ』（作：大塚 健太 小学館）、『もりねこ』（絵：品田 紗桜里 文研出版）、『あなたがうまれたとき』『くろねこリリーのひとりだち』（絵：横須賀 香 小学館）、『ねこのおふろや』（絵：北村 裕花 アリス館）、『まよなかのプレゼント』（絵：よしむら めぐ 岩崎書店）、『こねこねねこの ねこピッツァ』（絵：カワダ クニコ ＫＡＤＯＫＡＷＡ）、『きみがいるから』（絵：はしもと みお マイクロマガジン社）などがある。

はしもと みお三重県の古い倉庫にアトリエを構え、動物たちのそのままの姿を木彫りにする彫刻家。材料はクスノキ。この世界に生きている、または生きていた動物たちをモデルにし、その子にもう一度出逢えるような彫刻を目指している。全国各地の美術館で個展を開催中。主な著書に『はじめての木彫りどうぶつ手習い帖』（雷鳥社）、『はしもとみお 猫を彫る』（辰巳出版）、絵本『おもいででいっぱいになったら』『トゲトゲ』（KISSA BOOKS）、『ともだちのなまえ』（作：内田 麟太郎 教育画劇）、『きみがいるから』（文：くさか みなこ マイクロマガジン社）などがある。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）