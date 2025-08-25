¡Ö¤³¤¦Íè¤ë¤«¡¼¡×¿¹¼·ºÚà¹õÈ±¤ª¤«¤Ã¤Ñ´ã¶Àá»Ñ¤Ë¥Õ¥¡¥óÁûÁ³¡Ö¤Þ¤µ¤«¤ÎÊÑ¿È¡×¡Ö¤³¤Ã¤Á¤Î·ÏÅý¤â»÷¹ç¤¦¡¼¡×
¡¡½÷Í¥¤Î¿¹¼·ºÚ(23)¡áÂçÊ¬¸©½Ð¿È¡á¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢ÆÉ½ñÃæ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£Í½ÁÛ³°¤Îà¤ª¤«¤Ã¤Ñ¡õ´ã¶Àá¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤¬¿§¤á¤Î©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Åê¹Æ¤Ë¤Ï¥³¥á¥ó¥È¤Ê¤·¤Ç¥è¥Ã¥È¤È¥¹¥¤¥«¤Î³¨Ê¸»ú¤À¤±¡£¹õÈ±¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥Ü¥Ö¤Ç¾¯½÷¤Î¤è¤¦¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ç¡¢¹õÃÏ¤Ë²ÖÊÁ¤Î¥·¥ã¥Ä¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥«¥á¥éÌÜÀþ¥·¥ç¥Ã¥È¤È¡¢´ã¶À¤ò¤«¤±¤ÆËÜ¤òÆÉ¤à»Ñ¤Î¥¢¥ó¥Ë¥å¥¤¤Ê»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¿¹¤Ï¸½ºß¡¢Âç¥Ò¥Ã¥È¾å±ÇÃæ¤Î±Ç²è¡Ö¹ñÊõ¡×(ÅìÊõ)¤ÇÍÅ±ð¤Ê±éµ»¤¬¹âÉ¾²Á¤òÆÀ¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸å¤Î³èÌö¤Ë¤Þ¤¹¤Þ¤¹ÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö¤³¤Ã¤Á¤Î·ÏÅý¤â»÷¹ç¤¦¡¼¡×¡Ö¥á¥¬¥Í¤â»÷¹ç¤¦¡×¡ÖÁ°È±½Å¤á¤â¤«¤ï¤¤¤¤!¡×¡Ö¤Þ¤¿Ê·°Ïµ¤¤¬°ã¤¦¤±¤É¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¤³¤ÎÁ°¤ÎÂç¿Í¤Ã¤Ý¤µ¤«¤é¤³¤¦Íè¤ë¤«¡¼¡×¡Ö¤ª¤«¤Ã¤Ñ¥«¥ï¥¤¥¤¡×¤È¶Ã¤¤ÈÀä»¿¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£