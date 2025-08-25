作家・原田マハ、オンラインコミュニティサロン「Mahalíque」（マハリク）開設へ　「ともに実現したい夢があります」

作家・原田マハのオンラインコミュニティサロン「Mahalíque」（マハリク）が2025年秋にコミュニティ専用プラットフォーム「OSIRO」にて開設される。

原田マハは伊藤忠商事株式会社、森ビル森美術館設立準備室、ニューヨーク近代美術館への派遣を経て、小説家としてデビュー。アートを題材にした小説等を多数発表してきた。

自身がプロデュースを手がけるファッションブランド「エコール・ド・キュリオジテ」や食のセレクトショップYOLOs、そして映画監督への挑戦（映画『無用の人』｜2026年公開）などの活動を展開している。

自身の活動の幅を広げるきっかけとなった「人との出会い」に着目し、読者と相互にインスピレーションを与え合い、次世代へとバトンをつなぐ活動をしていきたいという思いから、オンラインコミュニティサロン「Mahalíque」が立ち上がった。

「Mahalíque」ではアート講座やアートツアー、ブックライブなどが開催される。

■「Mahalíque」主宰・原田マハのメッセージ人生は、一度きりだから。読者の皆様と分かち合いたいこと、語り合いたいこと、伝えたいことがたくさんあります。ともに実現したい夢があります。学び、楽しみ、人生をいっそう豊かにするコミュニティを、ご一緒につくりませんか。皆様の積極的なご参加をお待ちしています。原田マハ

