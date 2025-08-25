Æü¸þºä46 ÂçÌî°¦¼Â¡¢Ý¯ºä46 ÃæÀîÃÒ¿Ò¤¬ÅÐ¾ì¡Ø¥¢¥Ã¥×¥È¥¥¥Üー¥¤¡Ùvol.354
¡¡Æü¸þºä46¡¦ÂçÌî°¦¼Â¤¬É½»æ¤ò¾þ¤ë¡Ø¥¢¥Ã¥×¥È¥¥¥Üー¥¤¡Ùvol.354¡Ê¥ï¥Ë¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤¬8·î22Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÆü¸þºä46¡¦ÂçÌî°¦¼Â¤Î»ïÌÌ¥«¥Ã¥È¤ò¸«¤ë
¡¡¡Ø¥¢¥Ã¥×¥È¥¥¥Üー¥¤¡Ùvol.354¤ÎÉ½»æ¡¦´¬Æ¬¤Ë¡¢Æü¸þºä46¸Þ´üÀ¸¤ÎÂçÌî°¦¼Â¤¬ÅÐ¾ì¡£¡Ö²¦Æ»¤Î²ÆµÙ¤ß¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤É¤³¤«²û¤«¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ëÆüËÜ¤Î²Æ¤ÎÉ÷·Ê¤òÉñÂæ¤È¤·¤¿¡¢20¥Úー¥¸¤Î»£¤ê²¼¤í¤·¥°¥é¥Ó¥¢¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡ÂçÌî¤Ë²Ã¤¨¤ÆÝ¯ºä46¤ÎÃæÀîÃÒ¿Ò¤âËÜ»ï¤ËÅÐ¾ì¡£ÃæÀî¤Ï2025Ç¯½Õ¤ËÝ¯ºä46¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î»Í´üÀ¸¡£¤½¤ó¤ÊÃæÀî¤Î¥«¥Ã¥È¤¬Î¢É½»æ¤ÈÃæ¥°¥é¥Ó¥¢10¥Úー¥¸¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿Æ±¹æ¤Ë¤ÏÇµÌÚºä46¡¦²¬ËÜÉ±Æà¡¢AKB48¡¦²ÖÅÄÍõ°á¡¢22/7¡¦À¾ÛêÏÂ¡¢STU48¡¦¹©Æ£Íý»Ò¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥É ¥Ö¥Ã¥¯ÊÔ½¸Éô¡Ë