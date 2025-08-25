戸田恵梨香、美背中輝く光沢ドレス姿披露 圧巻のオーラ放つ
【モデルプレス＝2025/08/25】女優の戸田恵梨香が25日、都内で開催された「ランコム」新製品“回復科学発想の化粧水”「ジェニフィック アルティメ エッセンス ローション」ブランドムービー発表会に出席。美しい背中が際立つドレス姿を披露した。
ジャパンアンバサダーを務めている戸田は、背中部分がざっくりと開いた光沢感のあるサテン素材のシルバードレス姿で登場。同ブランドに対する思いを聞かれると「気品があって可憐で美しい。そういうイメージがあるんですけど、やっぱり長い歴史があるランコムが、世界で本当に確立されていて、芯のぶれない強さみたいなものを、ものすごく感じています」と語った。
また、アンバサダーを務めてきた8年間において、特に印象に残っているエピソードを質問されると「いろんなことがあって、思い返すと、あらゆる思い出が出てくるんですけど、近年ですと昨年の9月に上海で『ザ・ナイト・オブ・ジェニフィック・アルティメ』という大きなイベントがあって。ジャパンアンバサダーとして参加させていただいたんですけど、『これがランコムの世界なんだ！』っていうのを改めて実感しました」と笑顔で回想。
また「アジアのアンバサダーの皆さんと一緒に、1つの舞台に立つっていうことが、どれほど光栄なことなのかっていうのを実感しました。緊張と喜びと、それからイベント内容が本当に興奮する、盛り上がった会場だったので。良い体験を、素晴らしい体験をさせてもらったなという風に思います」と、アジアのアンバサダーたちと共にレッドカーペットを歩いた同イベントの思い出を語った。（modelpress編集部）
◆戸田恵梨香、光沢ドレスで美スタイル披露
