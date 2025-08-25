TWICEモモ、黒のタイトドレスから美デコルテ披露 上品“桃メイク”で魅力全開
【モデルプレス＝2025/08/25】韓国の9人組ガールズグループ・TWICEのモモ（MOMO）が8月25日、都内で行われた「『Wonjungyo』モイストアップレディスキンパックリニューアル発表会」に、メイクアップアーティストで同ブランドのプロデューサーであるウォン・ジョンヨ（Wonjungyo）氏とともに出席。ドレス姿で美しいスタイルを披露した。
【写真】TWICEモモ、タイトドレスから美背中大胆披露
ブランドミューズを務めるMOMOは、美しい背中やデコルテが眩しいタイトな黒いドレス姿で登場。この日のメイクのポイントを聞かれたジョンヨ氏は「本日のモモさんの衣装ですが、女性らしいブラックの衣装になっていて、髪型もアップにしています。本日初披露される新商品のチークを使いまして、まさにピーチのような頬を強調しまして、女性らしさ、上品さを強調しました」と明かした。
また、過去のイベントで同スキンパックを愛用していることを明かしたモモは「相変わらず今でも毎日バッグに入れて持ち歩いているお守りのようなコスメです」と打ち明け、お気に入りのポイントを聞かれると「メイクのノリが良くなるのもお気に入りのポイントなんですけど、何よりも朝起きてあまり時間がないときはパックだけでそのまま出ちゃったりして、時短ケアができるところがお気に入りです」とおすすめした。
イベントでは、そんな同スキンパック1年分がモモにプレゼントされる一幕もあり、巨大スキンパックのオブジェが登場すると、そのシュールさにモモとジョンヨ氏は笑いを堪え、巨大スキンパックを半分に割くとモモは顔を押さえて笑った。改めて、同プレゼントを受け取った感想を聞かれたモモは「本当にすごくて（笑）、たくさんパックがあって、パックの形がロゴの形になっていてかわいいなと思いましたし、これだけあれば1年中めちゃめちゃ潤うんじゃないかなと思います（笑）」と目を輝かせた。
さらに、新商品のリキッドチークが9月26日より全国販売されることが発表され、モモが起用された同チークの新ビジュアルもお披露目されると、モモは「今回も（アートディレクターの）吉田ユニさんのかわいい世界観の中で撮らせていただいたことがすごくうれしかったですし、このとき私は金髪だったんですけど、金髪が気に入っていたので、かわいく撮っていただいてすごくうれしかったです」と声を弾ませ、同ビジュアル撮影時のメイクについては「チークが塗った瞬間からかわいくて、色合いもきれいでしたし、ほっぺがツヤっていてかわいいなって思いました」と笑顔で語った。（modelpress編集部）
◆モモ、黒タイトドレスで美スタイル披露
◆モモ、“シュール”なプレゼントに笑顔
