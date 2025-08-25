関東学生アメリカンフットボール連盟は25日、東京都内で新シーズン開幕に向けた会見を行った。冒頭では代表理事の広田慶氏が日大アメリカンフットボール部の後継組織「有志の会」について言及した。

有志の会を巡っては、関東学生連盟が6月に決議した2部リーグ所属を不服として、日本スポーツ仲裁機構（JSAA）に仲裁申し立てを行うことが25日までに判明。広田氏は報道に触れながら「こちらはチームとしてではなく、個人としての申し立てであるという理解をしております」と説明し「事実を確認してからになりますので、本日の時点では特にお話できることはございません」と話した。

日大アメフト部は部員が違法薬物事件で逮捕されたことを受け、23年12月に廃部が決まり、昨年2月に関東学連を退会。薬物問題には関わっておらず、一定の参加条件を満たした元部員や新入生が昨年5月から「有志の会」として活動している。

関東学連は当初、3部所属が妥当としていたが、他校との体力差や経験値差による安全面の不安を考慮。競技力、安全面、公正さ、公平性を総合的に踏まえ、関東大学リーグ2部から再出発することが適切だと判断した。

だが、2部からスタートする場合、大学日本一を決める甲子園ボウル出場には最短2年を要する。一連の不祥事に無関係の3年以上の選手にとっては、今季が甲子園ボウルに出場できる最後の機会とあって「二度と不祥事が起きないように再発防止に務めつつ、日々厳しい練習やトレーニングにも励んできた」という。

この日は1部の指導者と主将がそろって会見に登場。広田氏は「後ほどのチーム指導者と主将の記者会見でもこの件につきましては質問はなさらないでいただきますよう、よろしくお願いいたします」と伝えた。

《日大アメフト部薬物事件の経過》

▼23年8月 寮内で大麻や覚醒剤成分を含む錠剤が見つかり、部員1人を逮捕

▼23年9月 日大から無期限活動停止処分が科される。部の寮も閉鎖

▼23年12月 廃部が正式に決定

▼24年2月 関東学生連盟から脱退

▼24年5月 事件に関与していない学生を対象とした後継組織「有志の会」が発足

▼25年6月 関東学生連盟が「有志の会」の加盟を承認