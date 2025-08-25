ÅÄÃæ¤Á¤¨Èþ¡¢¤Ø¤½½Ð¤·¥ë¥Ã¥¯¤ä¿åÃå»Ñ¤òÈäÏª¡¡2nd¼Ì¿¿½¸¤¬10·î¤ËÈ¯Çä¤Ø
¡¡À¼Í¥¡¦ÅÄÃæ¤Á¤¨Èþ¤Î2nd¼Ì¿¿½¸¡Ê¥¤¥Þ¥¸¥«¥¤¥ó¥Õ¥©¥¹¡Ë¤¬10·î6Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£
¥×ー¥ë¥µ¥¤¥É¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿Àè¹Ô¥«¥Ã¥ÈÂè2ÃÆ¤ò¸«¤ë
¡¡Á°ºî¤«¤éÌó2Ç¯¡¢¥Þ¥«¥ª¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿ËÜºî¡£¡ÉÁÇ¡É¤ÎÈà½÷¤ÎÉ½¾ð¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿Á°ºî¤Ç¤Î·Ð¸³¤ò·Ð¤Æ¡¢ÅÄÃæ¤Á¤¨Èþ¤¬º£²óÉ½¸½¤¹¤ë¤Î¤ÏÂç¿Í¤ÎÌ¥ÎÏ¡£½éÄ©Àï¤È¤Ê¤ë¥é¥ó¥¸¥§¥êー¥«¥Ã¥È¤Ë²Ã¤¨¡¢¿åÃå»Ñ¤âÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡È¯Çä¤ËÀè¶î¤±¥×ー¥ë¥µ¥¤¥É¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿Àè¹Ô¥«¥Ã¥ÈÂè2ÃÆ¤¬¸ø³«¡£¥ï¥ó¥·¥ç¥ë¥Àー¤Î¥«¥Ã¥È¥¢¥¦¥È¤µ¤ì¤¿¿åÃå»Ñ¤ò¼ý¤á¤¿1Ëç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¤¥ó¥Õ¥©¥¹¥¯¥¨¥¢¤Ç¤ÏÁª¤Ù¤ëÆÃÅµ¥»¥Ã¥È¤âÈÎÇä¡£Ä¾É®¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¤ÎËÜ½ñ¤Ë²Ã¤¨¡¢°¸Ì¾Æþ¤ì²ñ¤ä2¥·¥ç¥Ã¥È»£±Æ²ñ¤Ø¤Î¾·ÂÔ·ô¤¬¥»¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤¬ÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¡£
¢£¥×¥í¥Õ¥£ー¥ëÅÄÃæ¤Á¤¨Èþ10·î6ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÀÅ²¬¸©½Ð¿È¡£¥¹¥Æ¥¤¥é¥Ã¥¯½êÂ°¡£ÂåÉ½ºî¤Ë¥¢¥Ë¥á¡Ø¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ªÆú¥öºé³Ø±à¥¹¥¯ー¥ë¥¢¥¤¥É¥ëÆ±¹¥²ñ¡Ù¡ÊÅ·²¦»ûÍþÆà¡Ë¡¢¡Ø¥¥ã¥Ã¥Á¡ª¥Æ¥£¥Ë¥Ô¥ó¡Ù¡Ê¥íー¥ßー¡Ë¡¢¡Ø4¿Í¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¥¦¥½¤ò¤Ä¤¯¡Ù¡Ê¥ê¥Ã¥«¡Ë¡¢¡Ø¥µ¥¯¥é¥¯¥¨¥¹¥È¡Ù¡Ê¿¥ÉôÑÛ¡¹»Ò¡Ë¤Û¤«¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥É ¥Ö¥Ã¥¯ÊÔ½¸Éô¡Ë