※このお話は作者スズさんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。

■これまでのあらすじ

夫が同僚・芹との関係を疑われ、離婚の危機に直面したことを反省し、妻を交えて三者で話し合いに。さらに妻が芹の夫・蓮斗を呼び出したことで、芹の嘘が次々と暴かれ、事態は思わぬ方向へと進みます。草太は軽率な行動を認め、謝罪とともに慰謝料を支払う意思を示しますが、蓮斗が本当に慰謝料を請求する相手は、なんと同期の藤枝でした。芹は藤枝と不適切な関係を持ちながらも草太に未練を残し、複数の男性と関係を使い分けていたことが明かされ、言葉を失います。



■蓮斗の決断は…

■慰謝料は請求しないけれど「普通にありえない」■蓮斗が帰宅するとそこには…大恥をかいた芹は黙ったまま店を飛び出していきました。残された蓮斗は、草太と妻に向かって「うちは離婚します」と告げます。そして、決定的な証拠がない以上、草太に慰謝料を請求するつもりはないとも伝えました。ただし、既婚者同士がホテルで一夜を過ごすなどという行動は、常識的に考えて許されないと厳しく指摘します。草太は深く反省の意を表し、頭を下げながら蓮斗を見送りました。蓮斗が自宅に戻ると、すでに芹が帰宅していました。この状況でどのように釈明するつもりなのでしょうか――？(スズ)