¡¡¥â¥Ç¥ë¤Î¥À¥ì¥Î¥¬¥ìÌÀÈþ¡Ê35¡Ë¤¬25Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤ÎSNS¤ò¹¹¿·¡£¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥·¡¼¤ò³Ú¤·¤àÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÍ¼Êý¤«¤éTDS¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¥À¥ì¥Î¥¬¥ì¡£¥À¥Ã¥Õ¥£¡¼¤Î¥«¥Á¥å¡¼¥·¥ã»Ñ¤Ç¥·¥§¥ê¡¼¥á¥¤¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡Ã»¤á¤ÎÇò¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×¤Ë¥Ç¥Ë¥à¡¢¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤Î¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥³¡¼¥Ç¤âÈäÏª¡£È±·Á¤Ï¥Ý¥Ë¡¼¥Æ¡¼¥ë¤Ç¤¹¤Ã¤¤ê¤Þ¤È¤á¤¿¡£
¡¡¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¾Ð¤Ã¤Æ¤¿¤¯¤µ¤ó´À¤«¤¤¤¿1Æü¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¥¢¥¤¥é¥¤¥Ê¡¼Íî¤Á¤Æ¤Ê¤¤¡×¤È¼«¿È¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤¹¤ë¥³¥¹¥á¤â¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÎÉ¤¯¤Æ¤¤ì¤¤¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãÀ¹¤ì¤Æ¤Þ¤¹¡×¡ÖºÇ¶¯¡×¡Ö¥¹¥Æ¥¤Ê¾Ð´é¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£