Ê¡²¬¡¦ÌøÀî»Ô¤ÇÃË¤¬¾®³ØÀ¸½÷»ù¤Ë¡Ö±Ø¤Ï¤É¤³¡©¡×¡ÖÆ»¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤«¤é¤Ä¤¤¤Æ¤¤Æ¡×¤ÈÀ¼¤«¤±¡¢ÏÓ¤Ä¤«¤â¤¦¤È¤¹¤ë
¡¡Ê¡²¬¸©·ÙÌøÀî½ð¤Ï25Æü¡¢ÌøÀî»Ô»°¶¶Ä®Ìø²ÏÉÕ¶á¤ÎÏ©¾å¤Ç23Æü¸á¸å5»þ50Ê¬¤´¤í¡¢ÅÌÊâ¤ÇÄÌ¹ÔÃæ¤Î¾®³ØÀ¸½÷»ù¤¬¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤¿¸«ÃÎ¤é¤ÌÃË¤«¤é¡Ö±Ø¤Ï¤É¤³¡©¡×¡ÖÆ»¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤«¤éÃå¤¤¤Æ¤¤Æ¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¡¢±¿Å¾ÀÊ¤«¤é½÷»ù¤ÎÏÓ¤ò¤Ä¤«¤â¤¦¤È¤¹¤ë»ö°Æ¤¬È¯À¸¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ËÉÈÈ¥á¡¼¥ë¤Ç·Ù²ü¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£ÃË¤Ï40Âå¤¯¤é¤¤¤Ç¹õ¿§È¾ÂµT¥·¥ã¥ÄÃåÍÑ¡£¥ï¥ó¥Ü¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¤¥×¤Î¹õ¤¤¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Æ±½ð¤Ï¡Ö¤³¤ï¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤éÂçÀ¼¤ò½Ð¤·¤Æ¶á¤¯¤ÎÂç¿Í¤Ë½õ¤±¤òµá¤á¤ë¡£ËÉÈÈ¥Ö¥¶¡¼¤ò»È¤Ã¤Æ¼þ¤ê¤ËÃÎ¤é¤»¤ë¤Ê¤É¡¢Æüº¢¤«¤é¤ª»Ò¤µ¤ó¤ÈÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤ÈÃí°Õ´µ¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
