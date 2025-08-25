¹â¶¶¹î¼Â¤¬¡ÖËÜÅö¤ËÀ¨¤¤¡×¤ÈÂçÀä»¿¤¹¤ëÇÐÍ¥¡Ö¤¤¤Ä¤Þ¤Ç·Ð¤Ã¤Æ¤â¥Ë¥³¥Ë¥³¡×¡Ö¤¿¤¿¤º¤Þ¤¤¤È¤«¤É¤³¤«»ø¤Ë¶á¤¤¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¹â¶¶¹î¼Â¡Ê64¡Ë¤¬25Æü¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ö¹âÅÄÊ¸É×¤Î¥é¥¸¥ª¥Ó¥Ð¥ê¡¼Ãë¥º¡×¡Ê·î¡Á¶âÍËÁ°11¡¦30¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÀ¸½Ð±é¡£½Ð±éÃæ¤ÎÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡×¤Ç¶¦±éÃæ¤ÎÇÐÍ¥¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡MC¤Î¹âÅÄÊ¸É×¤«¤é¡Ö¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡¢ÄÕ½Å¤È¸À¤¦ÃË¤Ï¡£Î®À±¤È¸À¤¦ÃË¤Ï¡×¤È¡¢¼ç±é¡¦ÄÕ²°½Å»°ÏºÌò¤Î²£ÉÍÎ®À±¡Ê28¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃÂê¤ò¿¶¤é¤ì¤¿¹â¶¶¡£¡ÖËÜÅö¤Ë¡¢°ìÈÖËÍ¤¬¡È¤Ù¤é¤Ü¤¦¡É¤À¤È»×¤¦¿Í¤Ï¤¢¤Î¿Í¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÎ®À±¤¬¡¢¶Ë¿¿¤Î¶õ¼ê¤ÇÀ¤³¦Âç²ñ¤È¤«¡¢Í¥¾¡¤â¤µ¤ì¤Æ¤ë¡£ÉðÆ»¤ò¶Ë¤á¤Æ¤ëÊý¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ç¯²¼¤À¤±¤É¤¿¤¿¤º¤Þ¤¤¤È¤«¤É¤³¤«»ø¤Ë¶á¤¤¡ÄËÜÅö¤ËÀ¨¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÀä»¿¡£ºîÃæ¤Ç¤Ï¡Ö¤è¤¯Åê¤²Èô¤Ð¤·¤¿¤ê¡¢³¬ÃÊ¤«¤é°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿±éµ»¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤¬¡¢²£ÉÍ¤ÎÂÎ¤Ä¤¤æ¤¨¤Ë¡ÖÃåÊª¤Î¼ó¤Î¤È¤³¤í¤À¤±¤Ä¤«¤ó¤Ç°ú¤ÃÄ¥¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¤½¤Î¿ÍÊÁ¤âÌ¥ÎÏÅª¤À¤È¤·¤Æ¡Ö»þÂå·à¤Ê¤ó¤Ç¤É¤¦¤·¤Æ¤â¡¢Îã¤¨¤Ð²Ö³¡Æ»Ãæ¤Ï¿Í¿ô¤¬¥¢¥ì¤Ç¤¹¤·¡Ä¤«¤«¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è»þ´Ö¤¬¡£¤½¤ì¤â¤É¤ó¤É¤ó¸½¾ì²¡¤·¤Æ¤¤Æ¤â¤¤¤Ä¤Þ¤Ç·Ð¤Ã¤Æ¤â¥Ë¥³¥Ë¥³¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£ÁÖ¤ä¤«¡¢¤Ù¤é¤Ü¤¦¤Ç¤¹¡×¤È¤Ù¤¿Ë«¤á¡£¡Ö¤¢¤Î¿Í¤¬¤Ù¤é¤Ü¤¦¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£