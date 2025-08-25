½»¤ß¤¿¤¤Êý³Ñ1°Ì¤Ï¡ÖÆî¡×¤¬¥À¥ó¥È¥Ä¤â¡¢¡Öµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¤¡×ÁØ¤â - ¤Ê¤¼?
AlbaLink¤Ï8·î22Æü¡¢¡Ö½»¤ß¤¿¤¤²È¤ÎÊý³Ñ¤Ë´Ø¤¹¤ë°Õ¼±Ä´ºº¡×¤Î·ë²Ì¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Ä´ºº¤Ï7·î26Æü¡Á27Æü¡¢Á´¹ñ¤ÎÃË½÷500¿Í(½÷À339¿Í/ÃËÀ161¿Í)¤òÂÐ¾Ý¤Ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
²È¤òÁª¤Ö¤È¤¤ËÊý³Ñ¤ò½Å»ë¤·¤Þ¤¹¤«?
¡Ö²È¤òÁª¤Ö¤È¤¤ËÊý³Ñ¤ò½Å»ë¤·¤Þ¤¹¤«?¡×¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢7³äÄ¶¤¬¡Ö¤È¤Æ¤â½Å»ë¤¹¤ë¡×(21.2%)¤¢¤ë¤¤¤Ï¡Ö¤Þ¤¢½Å»ë¤¹¤ë¡×(50.0%)¤È²óÅú¡£ÍýÍ³¤òÊ¹¤¯¤È¡¢¡ÖÀöÂõÊª¤ä¿ÈÂÎ¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ê¤É¤ò¹Í¤¨¤Æ¡¢ÆüÅö¤¿¤ê¤Î¤¤¤¤²È¤òÁª¤Ó¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤ä¡¢¡ÖÉ÷¿å¤ä±¿Àª¤ò¹Í¤¨¤Æ¡¢Êý³Ñ¤ò·è¤á¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤¬Â¿¤¤·ë²Ì¤Ë¡£Æü¾ïÀ¸³è¤Ë¤ª¤±¤ë²÷Å¬¤µ¤È°Â¿´´¶¤ÎÎ¾ÌÌ¤Ç¡¢Êý³Ñ¤ò½Å»ë¤¹¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤è¤¦¡£
°ìÊý¡¢¡ÖÁ´¤¯½Å»ë¤·¤Ê¤¤¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤Ï7.2%¤È1³ä¤ËËþ¤¿¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢ÍýÍ³¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÀê¤¤¤äÉ÷¿å¤ò¿®¤¸¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢ÆüÃæ²È¤Ë¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢ÀöÂõÊª¤ò³°¤Ë´³¤¹½¬´·¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤«¤é¡ÖÆüÅö¤¿¤ê¤¬°¤¯¤Æ¤âµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¡£
½»¤ß¤¿¤¤²È¤ÎÊý³Ñ¤Ï?
Â³¤¤¤Æ¡¢¤º¤Ð¤ê¡Ö½»¤ß¤¿¤¤²È¤ÎÊý³Ñ¡×¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¡ÖÆî¡×(56.4%)¤¬¥À¥ó¥È¥Ä¤Î1°Ì¤Ë¡£2°Ì¤Ï¡ÖÆîÅì¡×(17.0%)¡¢3°Ì¤Ï¡ÖÅì¡×(9.8%)¤È¤Ê¤ê¡¢¸áÁ°Ãæ¤«¤éÆüÃæ¤Ë¤«¤±¤ÆÆüÅö¤¿¤ê¤Î¤¤¤¤Êý³Ñ¤¬¹¥¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¡£
°ìÊý¤Ç¡¢4°Ì¤Ë¡Ö´õË¾¤Ï¤Ê¤¤¡×(9.2%)¡¢5°Ì¤Ë¡ÖËÌ¡×(6.0%)¤¬¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Êý³Ñ¤ËÌµ´Ø¿´¤ÊÁØ¤â°ìÄê¿ô¸«¼õ¤±¤é¤ì¡¢ÆüÅö¤¿¤ê¤Î°¤¤ËÌ¸þ¤¤â¾å°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¡£
