

アップルの大中華地区の売上高は2年ぶりにプラスに転じた。写真は北京市のアップルストア（同社ウェブサイトより）

【写真】上海市のアップルストアの店内

アメリカのアップルの中国事業が、約2年の低迷から脱出する兆しを見せている。同社が7月31日に開示した2025年4〜6月期の決算報告書によれば、大中華地区（訳注：中国本土、香港、マカオ、台湾）の売上高は153億6900万ドル（約2兆3042億円）と前年同期比4.4％増加した。

大中華地区の売上高は2023年後半から前年割れが続き、2024年10〜12月期には前年同期比11％の2桁減を記録していた。背景には為替のドル高人民元安（による現地販売価格の値上がり）の影響や、華為技術（ファーウェイ）などの中国メーカーがハイエンド市場に攻勢をかけ、アップルからシェアを奪ったことなどがあった。

政府が最大1万円強を補助

そんななか、2025年4〜6月期の売上高がプラスに転じた原動力は、「国補（グオプ）」の略称で呼ばれる中国政府の補助金の効果だった。

「4〜6月期は一部のアップル製品への補助金がフルに適用された最初の四半期であり、大中華地区でのスマートフォン（のiPhone）やパソコン（のMac）の販売量を押し上げた」。アップルのティム・クックCEO（最高経営責任者）は、決算説明会でそう述べた。

中国政府が国補の支給を打ち出したのは2025年1月のこと。個人消費をテコ入れするための景気刺激策として、消費者がスマホ、パソコン、スマートウォッチなどのデジタル製品を購入した場合に、最大500元（約1万425円）の補助を受けられるようにした。

ただし、国補の適用にはいくつかの条件がある。購入価格が6000元（約12万5100円）を超えるハイエンド製品は対象外になるほか、1つのカテゴリーにつき1人1台にしか支給されない。さらに、補助金の上限は製品の購入価格の15％となっている。



iPhoneの上位機種は価格が6000元を超えるため補助金の対象にならない。写真は上海市のアップルストアの店内（同社ウェブサイトより）

アップルの主力製品であるiPhoneは、エントリーモデルを除いてメーカー希望価格が6000元を超えるため、国補の対象機種は限られてしまう。中国のネット通販業者は実売価格を値下げして国補を受けられるようにしたが、アップル自身の対応は大幅に遅れ、公式ウェブストアは6月にやっと国補に対応した。

市場シェア第5位を維持

市場調査会社IDCのデータによれば、中国のスマホ市場の総販売台数（出荷ベース）は国補の追い風を受け、2025年1〜3月期に前年同期比3.3％増加した。しかしアップルは上位5ブランドの中で唯一、販売台数がマイナスという状況だった。

ところが4〜6月期に入ると、競合他社の販売が需要の「先食い」の影響で減少に転じた一方、アップルはようやく国補の恩恵が表れてきた。



本記事は「財新」の提供記事です。

IDCのデータによれば、中国のスマホ市場でシェア首位のファーウェイは1〜3月期の販売台数が前年同期比10％増加したが、4〜6月期は一転して同3.4％減少した。

それに対し、アップルは1〜3月期の前年同期比9％減から、4〜6月期は同1.3％減に改善。13.9％の市場シェアを獲得し、ブランド別で第5位のポジションを守った。

（財新記者：劉沛林）

※原文の配信は8月1日

（財新編集部）