Å·µ¤Í½Êó¤Ç³èÍÑ¤µ¤ì¤ë¡¢µ¤¾Ý±ÒÀ±¡£µ¤¾ÝÄ£¤Ï¡¢¸½ºß¤Î¸å·Ñµ¡¤È¤Ê¤ë¡Ö¤Ò¤Þ¤ï¤ê10¹æ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢±¿ÍÑ³«»Ï»þ´ü¤ò¤ª¤è¤½1Ç¯±ä´ü¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
µ¤¾ÝÄ£¤Ï¡¢¸½ºß±¿ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ëµ¤¾Ý±ÒÀ±¡Ö¤Ò¤Þ¤ï¤ê9¹æ¡×¤¬2029Ç¯¤ËÀß·×¼÷Ì¿¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¸å·Ñµ¡¤È¤Ê¤ë¡Ö¤Ò¤Þ¤ï¤ê10¹æ¡×¤ò2028Ç¯ÅÙ¤ËÂÇ¤Á¾å¤²¡¢¤½¤Î¼¡¤ÎÇ¯ÅÙ¤Ë±¿ÍÑ¤ò»Ï¤á¤ëÍ½Äê¤Ç¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æµ¤¾ÝÄ£¤Ï¡¢°ìÉô¤ÎÉôÉÊ¤ÎÀ½Â¤¤¬ÃÙ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢ÂÇ¤Á¾å¤²¡¦±¿ÍÑ³«»Ï¤È¤â¤Ë2030Ç¯ÅÙ¤Ë±ä´ü¤¹¤ë¤È¸øÉ½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤Ò¤Þ¤ï¤ê10¹æ¡×¤Ç¤Ï¡¢¿·¤·¤¤´ÑÂ¬¥»¥ó¥µ¡¼¡ÖÀÖ³°¥µ¥¦¥ó¥À¡×¤òÅëºÜ¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÂçµ¤¤òÎ©ÂÎÅª¤Ë3¼¡¸µ¤Ç´ÑÂ¬¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¡¢Àþ¾õ¹ß¿åÂÓ¤äÂæÉ÷¤Î¿ÊÏ©¤ÎÍ½Â¬ÀºÅÙ¤¬¸þ¾å¤¹¤ë¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µ¤¾ÝÄ£¤Îµ¤¾Ý±ÒÀ±²Ý¤Ï¡¢¤Ò¤Þ¤ï¤ê9¹æ¤Î±¿ÍÑ¤¬±ä¤Ó¤ë¤³¤È¤Ç¤ÎÅ·µ¤Í½Êó¤Ê¤É¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ï¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Í½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿Àþ¾õ¹ß¿åÂÓ¤äÂæÉ÷¤Î¾ðÊó¤Î²þÁ±¤Ë¤à¤±¤Æ¤Ï¡Ö°ìÄêÄøÅÙ¤Î±Æ¶Á¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢Â¾¤Îµ»½Ñ¤ò»È¤Ã¤Æ±Æ¶Á¤ò·Ú¸º¤·¤¿¤¤¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£