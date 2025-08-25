ローソン、8月26日より「中華まん」の販売開始 - ボリュームアップした肉まんやスイーツ系など全9種類
ローソンは8月26日より順次、2025年度の中華まんを全国の「ローソン」にて発売する。
ローソン(左から)肉まん、ピザまん、森半監修 抹茶ショコラまん
今年度は、「食べ応えのあるジューシーな肉まんを食べたい」という声を受け、昨年対比で総重量を増やしたボリュームのある「肉まん」や、4種類のチーズを使用した「ピザまん」などの定番品に加え、カラフルな見た目を楽しめるスイーツ系中華まんをラインアップ。
8月26日には、「肉まん」(180円)、「ピザまん」(180円)、「つぶあんまん」(160円)、「ごまあんまん」(160円)の定番4種と、京都老舗茶屋「森半」監修の「森半監修 抹茶ショコラまん」(195円)が店頭に登場。
ローソン(左)特選 豚まん(醤油)、(右)特選 豚まん(塩)
9月9日からは、2種類の豚まん「特選 豚まん(醤油)」「特選 豚まん(塩)」が発売される。価格はいずれも270円。
ローソン(左)大学いもまん、(右)グリーンカレーまん
また、スイーツ系中華まん第2弾として、9月23日より「大学いもまん」(198円)が登場。さらに8月26日よりナチュラルローソン限定で、ココナッツミルクのまろやかなコクに青唐辛子の刺激的な辛みが特長のグリーンカレーを使用した「グリーンカレーまん」(289円)が発売される。
