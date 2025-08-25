BEAMSの会員限定タイムセールがMAX70％オフで超オトク。3万円引きで買えるアイテムも...。27日までだから急いで〜！

全国のBEAMS（ビームス）各店と公式オンラインショップでは、2025年8月27日まで「お得なTIME SALE」を開催中。

入会金・年会費無料で様々なサービスを受けられる「BEAMS CLUB」会員を対象に、最大70％オフで買い物を楽しめます。

人気ブランドが大幅値下げ

トップス、ブルゾン、パンツ、ワンピース、さらにはバッグ、アクセサリー、帽子といった小物まで、ウィメンズだけでも3000点以上のアイテムがセール対象に。

BEAMS HEART「ノースリーブカットソー × カーディガン（セットアイテム）」は60％オフの3168円、BEAMS HEART「フレンチ プルオーバー × サロペット（セットアイテム）」は50％オフの4345円、Ray BEAMS「【別注】Champion / ロングスカート」は50％オフの7700円など、着回し力が高く長いシーズン使えるウェアが多数値下げ。

また、Ray BEAMS「ピンタック フレア パンツ」（1万3200円→3960円）やEFFE BEAMS「フレンチ サージ オールインワン」（4万6200円→1万3860円）、CAROLINA GLASER「ヘムフリル ロングスリーブ ブラウス」（1万6500円→4950円）は驚きの70％オフです。

さらに、「NIKE / エアマックス アイラ サンダル（23〜25cm）FJ5929」（1万4630円→9509円）やDemi-Luxe BEAMS「YOUNG&OLSEN / スエード トートバッグ M」（3万800円→1万2320円）をはじめとする人気ブランドの小物も、お得にゲットできるチャンスです。

開催店舗は、全国のビームス店舗、ビーミング ライフストア by ビームス店舗、ビームス アウトレット店舗、ピルグリム サーフ＋サプライ店舗。

ビームス ジャパン 出雲やビームス工房など、一対象外の店舗もあるので公式サイトを確認してみて。

公式オンラインショップは、8月27日23時59分まで開催中。

店舗と公式オンラインショップでは一部対象商品が異なります。

なお、BEAMS CLUBに当日入会した人も対象。今だけの超特大セールをお見逃しなく。

※画像は公式サイトより。

（東京バーゲンマニア編集部）