お笑いタレントの大久保佳代子が１９日放送の日本テレビ系「上田と女がＤＥＥＰに吠える夜」に出演。バラエティーで共演する朝ドラ女優の話し声が「本当に嫌！」とぶっちゃけた。

この日のテーマは「敏感すぎていきづらいＨＳＰ（繊細さん）を語る夜」で、大久保のほかタレントの磯山さやか、元ＮＨＫアナウンサーの住吉美紀、女優の箭内夢菜といった同じ悩みを抱えるう人々が集った。

ＨＳＰは、視覚・聴覚・嗅覚などの五感も敏感になるといい、大久保も「音、気になりますね。ファーストサマーウイカが急に『ガッ！』って言うのも本当に嫌だし」とひな壇で後ろから突然、大声を出されるのが苦手だと告白。ＭＣの上田晋也が「あれ、マジで言ってるのか？」と普段から言っていることが本音と知り、驚いた。

続けて、大久保は親友の名前も。「（いとう）あさこさんもたまに、家が近所なんで『車で迎えに行くよ！』って、午前中迎えに来てくれることあるんですよ、現場が一緒だと。車という近いところで、朝からまあまあの声量で、まあまあのガサガサ（声）でしゃべってくるんですよ。（横で）『気をつけてくださいね！』みたいな。『出たい！もう車から出たい！』みたいな。一緒に乗せてってもらってなんですけど。『ちょっとうるさいな』って」と狭い車内ではしんどい気持ちになると告白した。

それでも「自分のコンディションが悪いときにより感じるわけで。こっちが健康体でご機嫌なときは、『元気だね、今日も』って思うけど。そこが乱れてると、異常に耳障りになる」と、自身のコンディションに左右されるとも明かした。