直木賞作家・今村翔吾氏が制作・指導したダンスプロジェクト「羽州ぼろ鳶組・新庄」が２４日、山形・新庄でこの日開幕し、開催２７０回目を迎えた「新庄まつり」に出演した。

同市の開府４００年を記念して結成したスペシャルチームで、ダンスは「火消し」が主役の今村さんの小説「羽州ぼろ鳶（とび）組」を題材に城が火に包まれ人々が祈る様子、火消しが大火に立ち向かう激しさと繊細さを織り交ぜて表現した。

当初は、ＪＲ新庄駅前の五差路約４００メートル区間で４分間×計３度披露する予定だったが、あまりの盛り上がりに１回プラスして４度も披露。道路狭しと踊り回る７０人の大規模な演舞に、周辺は大盛り上がりとなった。

今村氏は「暑い中、みんな良くやってくれた。新庄の４００年を祝うとともに、コレからの１００年を祝う最高のパフォーマンスができた。全員１００点満点です」と参加メンバーを称賛した。

実は練習を開始したのは１年前で、ほとんどがダンス初心者のメンバーだった。それでも元ダンス教師のキャリアを生かした熱烈指導と、かつての教え子たちの助力も得て、短期間で仕上げた。

６月には北海道・札幌市で行われた「ＹＯＳＡＫＯＩソーラン祭り」のジュニア大会で、初出場ながら「準ジュニア大賞」も獲得。見事に実力を付けてこの日につなげた。