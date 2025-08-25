【「劇場版総集編 呪術廻戦 懐玉・玉折」Blu-ray&DVD】 12月17日 発売予定 価格： Blu-ray 10,450円 DVD 9,350円

東宝は、「劇場版総集編 呪術廻戦 懐玉・玉折」のBlu-ray&DVDを12月17日発売する。価格はBlu-rayが10,450円、DVDが9,350円。

高専時代の五条悟と夏油傑、最強の2人の戻れない青い春を描いた「劇場版総集編 呪術廻戦 懐玉・玉折」のブルーレイとDVDが登場。封入特典「スペシャルエンディングイラストブック」には本編のエンディングにて公開された五条や夏油達の“青い春”を描いた計54点のイラストがすべて収録される。

さらに、特典DVDには、初日舞台挨拶映像や「じゅじゅフェス 2024」の映像を特別に収録。また、本編の冒頭にて公開されたミニアニメ「劇場版総集編じゅじゅさんぽ」の芥見下々氏描き下ろしネームを収録したスペシャルリーフレットや、スマートフォンゲーム「呪術廻戦 ファントムパレード」の特典シリアルコードなどが特典として用意される。

収録内容、パッケージ仕様、封入特典はブルーレイ、DVDでそれぞれ共通となっている。

【Blu-ray&DVD 展開図】

「スペシャルエンディングイラストブック」より

【特製三方背ケース】【ストーリー】

2018年6月、両面宿儺を己の身に宿した虎杖悠仁。

2017年12月、祈本里香の呪いを解いた乙骨憂太。

そして更に時は遡り2006年（春）―。高専時代の五条 悟と夏油 傑。

呪術師として活躍し、向かうところ敵のない2人の元に、不死の術式を持つ呪術界の要・天元からの依頼が届く。

依頼は2つ。天元との適合者である“星漿体(せいしょうたい)” 天内理子、その少女の「護衛」と「抹消」。

呪術界存続の為の護衛任務へと赴くことになった2人だが、そこに伏黒を名乗る“術師殺し”が“星漿体”の暗殺を狙い介入する…。

後に最強の呪術師と最悪の呪詛師と呼ばれる五条と夏油、道を違えた2人の過去が明かされる―。

【ミニアニメ「劇場版総集編じゅじゅさんぽ」】

本編同時収録

(C)芥見下々／集英社・呪術廻戦製作委員会