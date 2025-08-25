韓国のボーイズグループ・ＹＯＵＮＩＴＥ（ユナイト）のウンホ（２４）が、ブラジル公演中にファンからキスをされそうになったという事件が発生したと２５日、韓国メディアのインサイトなどが報じた。

記事によると現地時間の１７日、ブラジル・サンパウロで「第１８回 韓国文化の日」というイベントが行われ、ＹＯＵＮＩＴＥが場内を移動中、通路横から女性が突然ウンホに接近し、強引に頰にキスをしようしたという。幸い、現場関係者が迅速に対応してこれを阻止、ウンホは警備員とともに素早くその場を去ったと伝えた。この様子は、現地メディアとＳＮＳで拡散され判明したといい、Ｋ−ＰＯＰアイドルの海外活動に対する安全問題に懸念の声が相次いでいるとした。

現地ファンも「アーティストの身体の自由を侵害する、れっきとした犯罪」と強く非難し、該当行為の深刻性を指摘しているという。

イベント主催者は「該当のセクハラ行為について、深い遺憾を表する」「個人の尊厳、尊重、安全を侵害する行為は決して許されない」「アーティストが健全な交流の中で活動できるよう、これからも努力していく」と声明を発表。

ＹＯＵＮＩＴＥの所属事務所・ＢＲＡＮＤＮＥＷ ＭＵＳＩＣも「今回の事件はアーティストだけでなく、現場にいたファンの皆さんの安全にも大きな危険をもたらす可能性がある」と指摘し「ファンの皆さんの、積極的な配慮と協力をお願いしたい」と強調した。

一方、被害を受けたウンホは、ファン交流アプリで「素早く避けたから大丈夫」と伝え、ファンを安心させたという。