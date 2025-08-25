½ÅÍ×µ»½Ñ¤òÃ´¤¦¿Íºà¡¢»º³Ø¤Ç°éÀ®¡¡Ê¸²Ê¾Ê¡¢´ð¶â¤òÀßÃÖ¤·¸¦µæ»Ù±ç
¡¡¿Í¹©ÃÎÇ½¡ÊAI¡Ë¤äÈ¾Æ³ÂÎ¤Ê¤É½ÅÍ×µ»½Ñ¤ÇºÇÀèÃ¼¤Î³«È¯¤òÃ´¤¦¿Íºà¤ò¡¢Âç³Ø¤ÈÌ±´Ö´ë¶È¤ÎÏ¢·È¶¯²½¤òÄÌ¤¸¤Æ°éÀ®¤¹¤ë»ö¶È¤òÊ¸Éô²Ê³Ø¾Ê¤¬»Ï¤á¤ë¤³¤È¤¬25Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£À¯ÉÜ¤È»º¶È³¦¤Ç´ð¶â¤ò¤Ä¤¯¤ê¡¢³ØÀ¸¤ä´ë¶È¤Î¼ã¼ê¸¦µæ¼Ô¤¬¸ß¤¤¤ÎÃÎ¼±¤Èµ»½Ñ¤ò¶¦Í¤·¤Æ¿Ê¤á¤ë¶¦Æ±¸¦µæ¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¡£2026Ç¯ÅÙÍ½»»¤Î³µ»»Í×µá¤Ë´ØÏ¢ÈñÍÑ¤ò·×¾å¤¹¤ë¡£
¡¡·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤Ë¤â´Ø¤ï¤ë½ÅÍ×µ»½Ñ¤ÏÀ¤³¦¤Ç³«È¯¶¥Áè¤¬·ã²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿·Àß¤¹¤ë¡Ö»º¶È³×¿·¿Íºà»ö¶È¡×¤Ç¤Ï¡¢½ÅÍ×µ»½Ñ´ØÏ¢¤Î¸¦µæ¤Ç¼ÂÀÓ¤Î¤¢¤ëÂç³Ø¤È´ë¶È¤Î¶¦Æ±¸¦µæ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¸øÊç¡£¸Þ¤ÄÄøÅÙ¤ÎÊ¬Ìî¤Ç³Æ2¡Á3·ï¤òºÎÂò¤·¡¢´ð¶â¤ò»È¤Ã¤Æ¿Í·ïÈñ¤ä¿Íºà¸òÎ®¤ÎÈñÍÑ¤ò5¡Á6Ç¯´Ö»Ù±ç¤¹¤ë¡£