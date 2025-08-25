緊張高まるミーティング前に試したい！ 気持ちが落ち着く“その場でできる”簡単ワーク【今度こそ「不安ぐせ」をゆるめる ポリヴェーガル理論】

毎日のルーティンにしたい「安心習慣」

会社や学校に通う平日と自由に使える休日、それぞれの1日の流れに沿って、シチュエーションごとにおすすめのワークを紹介。

毎日のルーティンに、まずはどれかひとつ、気になるワークを取り入れてみてください。

コツコツ続けているうちに、「今日はいつもより落ち着いているな」「今日はイライラすることが少ないな」と感じられるようになるはずです。

誰でも簡単にできるワークを「安心習慣」にすることで、不安やイライラを軽減し、「不安になっても大丈夫」なあなたを手に入れましょう。

安心習慣をつくる簡単ワーク【平日・休日それぞれの1日】

緊張高まるミーティング前に

ミーティングの時間が近づくと、そわそわと落ち着かない気分になったり、心臓がドキドキしたり。せっかく入念に準備してきても、いざミーティングが始まると、緊張で頭が真っ白になることもあるかもしれません。

そんなときは、腹側迷走神経のつながりモードを引き出すワークを行って、緊張をほぐしておきましょう。

時間にゆとりがあるときやリモートミーティングに臨むときは、上半身をねじるストレッチなど、身体を動かすワークで腹側迷走神経の働きを促しても。時間がないときやひとりになるタイミングがないときは、つばを飲む、咳払いをするなど、さりげなくできるワークがおすすめ。のどを通る腹側迷走神経が刺激されて、だんだん気持ちが落ち着いてきます。

＜Ｑ＞

打ち合わせではいつも緊張して、思うように力が発揮できません。涼しい日なのに手に汗をかくこともあって、緊張を自覚するとますますドキドキしてしまいます。

あがりやすいタイプ、メンタルが弱いからしかたないと、自分に言い聞かせてはいるのですが……。もっとリラックスして臨めたら、どんなによいかと思います。



＜Ａ＞

ほどよい緊張が力を発揮させることもありますが、ガチガチになって実力を出せないのはくやしいですよね。事前に、心拍をゆるやかに落としてくれる、腹側迷走神経を刺激するワークを試してみてはいかがでしょうか。たとえば、つばをゴクンと飲みこむだけでも、ずいぶん気持ちが落ち着きますよ。

WORK１：ツイストしながら伸びをする

両腕をバンザイするように上へ伸ばし、上半身を右へひねりながら、大きく伸びをします。このとき、呼吸を止めないようにすることも大切です。いったん両腕をおろして正面を向き、反対側にも同じようにひねります。

このワークでは、バランスをとろうとする動きが、横隔膜より上を通っている腹側迷走神経の働きを促して、緊張をほぐすことができます。伸びをしている間も、深くゆっくりと呼吸するよう意識しましょう。

WORK２：つばを飲む

つばを飲みこむ動作は、腹側迷走神経を刺激し、つながってリラックスする働きをうながしてくれます。飲みこむときは、「ゴクン」としっかりのどを使うと、より効果が高まります。

ミーティングの直前、参加者が集まっている場でも、さりげなく実践できるのもポイント。試験や面接を前にして緊張したときにも、何回かつばを飲みこむ動作を繰り返すとよいでしょう。

WORK３：咳払い

「う、うん」と咳払いをするときはのどを使うため、腹側迷走神経が刺激され、つながりモードが機能し始めます。音を立てるのがはばかられる状況であれば、トイレに立ったときや廊下にいるときなどに行うとよいでしょう。

つばを飲むワークと同じく、時間をかけず簡単にできるので、ワークを始めて間もない人にもおすすめです。

【出典】『今度こそ「不安ぐせ」をゆるめる ポリヴェーガル理論』著：浅井 咲子