『ラブライブ！』シリーズが『ドンジャラNEO』に 70人のメンバーのパイを収録
バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」はきょう25日から、『ドンジャラNEO ラブライブ！シリーズ』（4400円／送料・手数料別）の予約受付を開始した。
【画像】『ドンジャラNEO ラブライブ！』ならではのいろんな役も
『ラブライブ！』シリーズから特別なドンジャラが新登場。μ's、Aqours、虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会、Liella!、蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブなど、シリーズをまたいでスクールアイドルたちが大集合した夢のコラボレーション商品となる。さらに、スクールアイドルミュージカルや最新作『イキヅライブ！ LOVELIVE! BLUEBIRD』に登場するいきづらい部！のメンバーも収録している。
ドンジャラシリーズの最新フォーマットである「ドンジャラNEO」。フレームを外してコンパクトに収納できるため、いつでもどこでも簡単に持ち運ぶことのできる商品となっている。2人から遊ぶことができ、使用シーンに合わせてフレームを分割して使用することも可能となっている。
セット内容は、『ラブライブ！シリーズ』に登場する70人のメンバーのパイを収録。特殊パイとしてグループロゴや校章のパイも入っている。
30種類以上の役を収録し、作品の世界に浸りながら、ドンジャラを楽しむことが可能。同じグループのメンバーを組み合わせる基本役から、ユニットや同じ学年を組み合わせた加点役まで、多種多様な役を作ることができる。
すべてのパイの絵柄が異なるため、コレクション要素が強いセット内容となり、飾って楽しむこともできる。また、盤面のゲームシートはスタンダードなロゴデザインの面と、スクールアイドル達が集合したデザインでの両面仕様で、気分に応じて使い分けることが可能に。『ラブライブ！』シリーズファンなら何度でも楽しめる充実の内容となっている。
