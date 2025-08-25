¡Ú¥Ë¥ã¥ó¤Á¤å¤¦¡Û¡¡À¼Í¥¡¦ÄÅµ×°æ¶µÀ¸¤µ¤ó¡¡¤È¤í¤í¤Ï¡Ö¿©ºà¤òÊñ¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Æ¥¹¥ë¥Ã¤Ã¤È°û¤ß¹þ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡× ¡Ú£Á£Ì£ÓÆ®ÉÂ¡Û
£Î£È£Ë¤Î¡Ö¥Ë¥ã¥ó¤Á¤å¤¦¥ï¡¼¥ë¥ÉÊüÁ÷¶É¡×¤Î¡Ö¥Ë¥ã¥ó¤Á¤å¤¦¡×Ìò¤Ê¤É¤ò¤Ä¤È¤á¡¢¸½ºß¡¢£Á£Ì£Ó¡Ê¶Ú°à½ÌÀÂ¦º÷¹Å²½¾É¡Ë¤ÇÆ®ÉÂÃæ¤ÎÀ¼Í¥¡¦ÄÅµ×°æ¶µÀ¸¤µ¤ó¤¬¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£¸½¶·¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÄÅµ×°æ¶µÀ¸¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¤Ç¤¤ë¤¦¤Á¤Ï¡¢¤º¤Ã¤ÈÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¢ö¡×¤ÈÂê¤·¡¢¡Ö¤¤¤¿¤À¤¤â¤Î¤ÎÀ¸¥Ï¥à¤ò¿©¤Ù¤Þ¤·¤¿¢ö¡×¤ÈÅê¹Æ¡£
Â³¤±¤Æ¡¢¡ÖÅöÁ³¤«¤ß¤¤ì¤Ê¤¤¤Î¤ÇºÊ¤Ë¾®¤µ¤¯¹ï¤ó¤Ç¤â¤é¤Ã¤ÆÀå¤Î¾å¤ÇÒòÓð¤·¤ÆÌ£¤ï¤¤¤Þ¤¹¡¡À¸¥Ï¥à¤Î±ö¿É¤µ¤È¹á¤ê¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÄÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÄÅµ×°æ¶µÀ¸¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¤Ç¤â¤µ¤¹¤¬À¸¥Ï¥à¤Ç¤¹¡Ä´èÄ¥¤Ã¤Æ¤«¤ó¤Ç¤â¤Ê¤«¤Ê¤«ºÙ¤«¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡Ä¤â¤Á¤í¤ó¾®¤µ¤¯ÀÚ¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤½¤ì¤Ê¤ê¤ËºÙ¤«¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¡¹¢¤Ë»Ä¤Ã¤Æ°ú¤Ã¤«¤«¤ë¤Î¤¬¤¤¤ä¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡Ä¡×¤ÈÅê¹Æ¡£
Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö¤³¤ì¤¬¤È¤ì¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡Á¡¡¤³¤Î»þ³èÌö¤¹¤ë¤Î¤¬¤È¤í¤í¤Ç¤¹¡¡ÃãÏÒ¾ø¤·¤ÈÊÂ¤ó¤Ç¡¢¤´¤Ã¤¯¤ó¤ò½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÄÅµ×°æ¶µÀ¸¤µ¤ó¤ÏºÇ¸å¤Ë¡¢¡Ö¾¯¤·¿©ºà¤¬Âç¤¤¤»þ¤Ï¤È¤í¤í¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡¡¿©ºà¤òÊñ¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Æ¥¹¥ë¥Ã¤Ã¤È°û¤ß¹þ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡¡¾¯ÎÌ¤Ç¤â¸ý¤«¤é¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡¡¤³¤ì¤¬¹¬¤»¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·Åê¹Æ¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
£²024Ç¯10·î10Æü¤Î¥Ö¥í¥°¤Ç¡¢ÄÅµ×°æ¤µ¤ó¤Ï¡Ö2024Ç¯10·î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤¬£Á£Ì£Ó(¶Ú°à½ÌÀÂ¦º÷¹Å²½¾É)¤ËØí´µ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸øÉ½¤·¤Æ5Ç¯¤¬·Ð²á¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¡ÖÉÂ¾õ¤Î¿Ê¹Ô¤ÎÁá¤µ¤«¤é¤¹¤ë¤È 5Ç¯¤âÀ¸¤¤Æ¤¤¤Æ¤¹¤´¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£²ÈÂ²¤È²ð¸î¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§¤µ¤ó¤Ë´¶¼Õ¤Ç¤¹¡×¤È¡¢Æ®ÉÂ¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¼þ°Ï¤Ø¤Î´¶¼Õ¤òÅê¹Æ¡£
Â³¤±¤Æ¡ÖÉÂµ¤¤Ï¤¤¤¤Ê¤êÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¸½¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡ª ¤É¤¦¤«³§¤µ¤ó¡¢Æüº¢¤Î·ò¹¯¥Á¥§¥Ã¥¯¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤ ·ò¹¯¿ÇÃÇ¤â½ÐÍè¤ë¤À¤±¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡ªÍ½ËÉ°åÎÅ¤â¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ø¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÄÅµ×°æ¤µ¤ó¤Ï¡¢¿Íµ¤¥¢¥Ë¥áºîÉÊ¡Ú¤´¶á½êÊª¸ì¡Û¤Î¡ÖÀ¾Ìî¥¸¥í¡¼¡×Ìò¤ä¡¢¡Ú¥¢¥ê¥¹SOS¡Û¤Î¡Ö¥È¥·¥ª¡×Ìò¤Ê¤É¤ò¤Ä¤È¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
