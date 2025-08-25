ロウン×シン・イェウン×パク・ソハム、韓国時代劇『濁流』ディズニープラスで9・26配信開始
オリジナル韓国ドラマシリーズ『濁流』が、ディズニー公式動画配信サービス「Disney+（ディズニープラス）」のコンテンツブランド「スター」にて、9月26日より独占配信される（全9話／初回3話、以降毎週金曜2話ずつ）。
【動画】韓国時代劇『濁流』ティザー予告編
時は、青く澄んでいた京江（キョンガン）が濁流に変わり果てた無法地帯の朝鮮。かつて国軍将校になることを夢見るふたりの幼なじみは、その夢を実現する前に離ればなれになってしまった。まったく異なる道を歩んだふたりが数年後、ある争いの最中に再会する。
過去を隠してならず者として生きるチャン・シユルと、朝鮮一の商人を夢見るチェ・ウン、清廉な官吏を志すチョン・チョン。混沌とした時代に、揺るぎない信念で己の世界を築き上げようとする３人の運命が交錯する。
シユル役を演じるのは、190センチの長身と端正な顔立ちで世界中のファンを魅了するロウン。本作では、荒々しく強靭な姿を披露し新たな魅力を放つ。さらに、『ザ・グローリー 〜輝かしき復讐〜』で主人公をいじめるパク・ヨンジンの高校時代を演じて話題となり、ディズニープラスの『ジョンニョン：スター誕生』では、エリート練習生ホ・ヨンソ役を演じたシン・イェウンが正義感あふれるウンを熱演。そして清廉な官吏を夢見るチョンをKNK出身で韓国人気BL小説を実写化した『セマンティックエラー』で注目されたパク・ソハムが時代劇作品に初出演する。
監督は、本作が初のシリーズ作品デビューとなるチュ・チャンミン（『王になった男』）。脚本は、大ヒットシリーズ『今、私たちの学校は...』のチョン・ソンイルが手がけた。
同時に解禁となったティザー予告は、きれいな空が広がり美しかった京江から始まる。時を経て無法地帯となった京江、そして過去を隠してならず者として生きるシユルの姿が映し出され、髭を生やし髪を束ねた姿をみせるロウンも必見だ。さらに幼なじみだったシユルとチョンがそれぞれの道を歩み、成長したふたりが意図せず異なった立場で再会するシーンも。また、ヒロインのウンがシユルやチョンとどのように交わり、3人がどのような運命を辿るのかも気になるところだ。
ディズニープラス初のオリジナル韓国時代劇シリーズとなる本作は、9月17日より開催される「第30回釜山国際映画祭」で、その年の最新ドラマシリーズの期待作を上映する部門「オンスクリーンセクション」でプレミア上映されることが決定している。
【動画】韓国時代劇『濁流』ティザー予告編
時は、青く澄んでいた京江（キョンガン）が濁流に変わり果てた無法地帯の朝鮮。かつて国軍将校になることを夢見るふたりの幼なじみは、その夢を実現する前に離ればなれになってしまった。まったく異なる道を歩んだふたりが数年後、ある争いの最中に再会する。
シユル役を演じるのは、190センチの長身と端正な顔立ちで世界中のファンを魅了するロウン。本作では、荒々しく強靭な姿を披露し新たな魅力を放つ。さらに、『ザ・グローリー 〜輝かしき復讐〜』で主人公をいじめるパク・ヨンジンの高校時代を演じて話題となり、ディズニープラスの『ジョンニョン：スター誕生』では、エリート練習生ホ・ヨンソ役を演じたシン・イェウンが正義感あふれるウンを熱演。そして清廉な官吏を夢見るチョンをKNK出身で韓国人気BL小説を実写化した『セマンティックエラー』で注目されたパク・ソハムが時代劇作品に初出演する。
監督は、本作が初のシリーズ作品デビューとなるチュ・チャンミン（『王になった男』）。脚本は、大ヒットシリーズ『今、私たちの学校は...』のチョン・ソンイルが手がけた。
同時に解禁となったティザー予告は、きれいな空が広がり美しかった京江から始まる。時を経て無法地帯となった京江、そして過去を隠してならず者として生きるシユルの姿が映し出され、髭を生やし髪を束ねた姿をみせるロウンも必見だ。さらに幼なじみだったシユルとチョンがそれぞれの道を歩み、成長したふたりが意図せず異なった立場で再会するシーンも。また、ヒロインのウンがシユルやチョンとどのように交わり、3人がどのような運命を辿るのかも気になるところだ。
ディズニープラス初のオリジナル韓国時代劇シリーズとなる本作は、9月17日より開催される「第30回釜山国際映画祭」で、その年の最新ドラマシリーズの期待作を上映する部門「オンスクリーンセクション」でプレミア上映されることが決定している。