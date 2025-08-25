モデル・タレント・実業家として活躍する丘咲エミリ（36)が25日、自身のSNSを更新。男児出産を報告した。

丘咲は今年5月に「ご報告です 夏に、新しい家族が増える予定です 現在妊娠27週です」と報告。「ちなみに息子！そしてシングルマザー！」とも明かしていた。

するとこの日「8月1日に、緊急帝王切開で出産致しました 本来の予定日は、8月24日だったのですが、逆子ちゃんだった為に、8月12日に計画的帝王切開で出産をしよう！と決まった妊婦健診の翌日の深夜に、急に陣痛が始まり 早産でした。そして、低体重出生児でした」と伝えた。

続けて「先生、助産師さん、“もう赤ちゃん出るよー！赤ちゃんでまーす！おめでとうございまーす！！”…産声聞こえない 赤ちゃんの周りに人が囲み、よく見えないけど、赤ちゃんの足がどんどん紫色になっていく “お母さん！赤ちゃん自発呼吸できないみたいなの、今から大学病院に搬送するね？”“え、あ、はい、お願いします！！！”蘇生し続けてくれていたらしいのだけど、5分経過しても、自発呼吸を確認できなくて、搬送になったそうです」と出産直後の緊迫した状況を振り返る。

そして「赤ちゃんが苦しくなってしまった今回の原因は、常位胎盤早期剥離」だったと説明し、その後については「それからしばらく赤ちゃんは入院をしていて、私は帝王切開後で歩けない為、車椅子で会いに行っていました！そんな日々を過ごしていましたが、約3週間NICUに入院して、先週退院して来られました」と報告。

最後に「本当に赤ちゃん頑張りました！強い子です 先生や助産師さん達にも感謝しきれない程感謝してます」と思いをつづった。

丘咲は2005年に雑誌「Ranzuki」でモデルデビュー。現在はコスメやサプリメントの発売など、実業家としても活躍している。