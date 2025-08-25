本田真凜の1st写真集『MARIN』発売後に即重版が決定するなど話題に

本田真凜1st写真集『MARIN』（講談社）が8月21日に発売された。

【写真】水中でのカット・アンダーウェアのカットを見る

本書の撮影は「夏生まれで名前も“MARIN”なので、夏らしいシチュエーションで撮影したい」と自ら希望し選んだ台湾の都市、台中＆高雄で敢行。24歳を迎えたばかりの本田真凜のさまざまなカットが収録される。

本書の情報解禁時よりSNSを中心に話題となり、発売イベントのチケットも即完売。発売前重版が決定。さらに発売当日に重版が決定し、3刷となった。

また発売日に同時リリースされた電子限定カット付き電子書籍版も「kindleストア」で全カテゴリーにて1位を記録。主要電子書店でも好セールスを記録している。

■プロフィール本田真凜2001年8月21日生まれ。京都府出身。２歳でフィギュアスケートを始め、2016年の世界ジュニア選手権優勝等数々のタイトルを獲得。天性の華やかなスケーティングと表現力に加え、そのキュートで愛らしい容姿はリンク外でも人気を集め、Instagramのフォロワーは女子アスリートとしては異例の130万人を超える。2024年1月に現役引退。プロ転向後はフィギュアスケートを中心に活動の場を広げ、2025年11月からは宇野昌磨アイスショー「Ice Brave2」の全国ツアーに出演。また、9月には自身初出演の映画『カラダ探し THE LAST NIGHT』が公開予定。今後は様々な分野での活躍が期待される。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）