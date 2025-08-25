¥¹¥Ý¥Ë¥Á

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤Û¤·¤Î¤¢¤­¡Ê48¡Ë¤¬25Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÃçÎÉ¤·½÷Í¥¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£

¡¡¤Û¤·¤Î¤Ï¡Ö@tamarumaki ¤Á¤ã¤ó¤Î¥Ö¥é¥ó¥É@ade__lifestyle ¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤Ø¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¡¢¥â¥Ç¥ë¤Ç½÷Í¥¤ÎÅÄ´ÝËãµª¤¬¼ê¤¬¤±¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¥·¥ç¥Ã¥×¤òË¬¤ì¤¿ÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¡£

¡¡Å¹¤ÎÁ°¤ÇÊú¤­¹ç¤¦¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¡Ö·Á¤¬åºÎï¤Ç¤¹¤ó¤´¤¯¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤Î¸ú¤¤¤¿denim¤Ë´¶Æ°¡ÁÂ¾¤Ë¤â¥ª¡¼¥À¡¼¤·¤¿¤«¤éÆÏ¤¯¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¡¼¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£

¡¡¤µ¤é¤Ë¡Öµ×¤·¿¶¤ê¤Ë¥Þ¥­¤Á¤ã¤ó¤Ë²ñ¤¨¤¿¤±¤É¡¡¥Ð¥¿¥Ð¥¿¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¼¡¤Ï¤æ¤Ã¤¯¤ê²ñ¤¤¤¿¤¤¤Ê¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£

¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¥¹¥Æ¥­¤ÊÉþ¡×¡ÖÊÑ¤ï¤é¤º¤ªÆó¿Í¤¬ÁÇÅ¨¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤ë¡£