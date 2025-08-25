２５日の東京外国為替市場のドル円相場は、午後３時時点で１ドル＝１４７円３０銭前後と前週末午後５時時点に比べ１円３０銭程度のドル安・円高。ユーロは１ユーロ＝１７２円３５銭前後と同６銭程度のユーロ高・円安で推移している。



ドル円は、午前９時時点では１４７円２０銭前後で推移していたが、同４０分過ぎに１４７円５０銭台まで上昇。その後、午後にかけ１４７円３０銭前後を中心とする往来圏での値動きとなった。２２日のジャクソンホール会議でのパウエル米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）議長の講演は雇用の下振れリスクに触れ、９月にも利下げに動く可能性を示唆した。これを受け、２２日のニューヨーク市場で一時１４６円台半ばへ一気にドル安・円高が進んだが、データ重視の姿勢は継続しており、週明けの東京市場では１４７円台前半を中心とする値動きが続いた。この日の日経平均株価が一時５００円超の上昇となった後は、伸び悩んだことも円買い要因となり、ドルの上値を抑えた。



ユーロは対ドルでは１ユーロ＝１．１７００ドル前後と同０．０１００ドル強のユーロ高・ドル安で推移している。









