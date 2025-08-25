大阪府豊中市の住宅街に土曜日だけ開店する駄菓子屋がある。

畳店を経営する後藤孝雄さん（５０）が「地域の人に親しまれる店にしたい」と１０年前に店先で始めた。開店時は、子どもたちが代わる代わる訪れて楽しそうな表情で菓子を品定めしており、地域の「憩いの場」ともなっている。（佐藤祐介）

い草の爽やかな香りが漂う「ゴトーたたみ製作所」（豊中市東豊中町）に、土曜日だけもう一つの看板が掲げられる。「えんがわの駄菓子屋」。畳の上に、ゼリーやガム、ラムネなど約３０種類の色とりどりの駄菓子が並ぶ。

後藤さんは２０１５年、畳店を吹田市内から現在地に移転させた際、「縁もゆかりもない土地で、どうすれば地域に溶け込めるのか」と思案し、子どもの頃、駄菓子屋の前に自分を含めた子どもたちが集まっていた光景を思い起こした。

「少ないお小遣いの中で、友だちと一緒にほしいものを悩み抜いて選ぶ楽しさがあった」。そんなワクワク感やにぎわいを再現できれば、と本業に影響せず、学校も休みとなる土曜日に駄菓子屋を開くこととした。

商品は松屋町（大阪市中央区）に出向いて自ら仕入れており、グライダーなどのおもちゃが並ぶこともある。後藤さんは「駄菓子屋では、お金の大切さや使い方を学ぶこともできた。今の子どもたちにも、そういう体験をしてもらいたかった」とする。

店には、雄のミルク（１０歳）、雌のルナ（３歳）という２匹の「看板猫」がおり、子どもらが頻繁になでに訪れる。そのうち「猫の畳屋さん」としても知られるようになり、そうした評判がきっかけで店を知ってもらい、本業の畳の注文につながったこともあるという。

駄菓子屋を始めた当時、まだ幼かった子どもが中学生や高校生になり、店に来てくれることもあるという。後藤さんはそうした子どもらの様子に目を細めながら、「昔はこういうお店が地域にたくさんあった。うちの店が、子どもたちの居場所になれたらうれしい」と語る。