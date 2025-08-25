日本犬専門誌『Shi-Ba』で連載『しばいぬとかぞく』がイラスト集になって登場

イラストレーター・村田夏佳の作品集『しばいぬとかぞく』（辰巳出版）が8月22日に発売された。

【写真】『しばいぬとかぞく』を試し読み

本書は日本犬専門誌『Shi-Ba』で連載がスタートすると「優しい気持ちになれる」「昔飼っていた子を思い出す」「犬や動物と暮らしたくなる」とコメントが寄せられたイラストが収録された作品集。犬との暮らしで著者が感じたことや救われたこと、学んだことなどをありのままの言葉で綴られる。

著者の地元にある丸善日立店では作品パネルが展示されているほか、サイン本も販売される。

■『しばいぬとかぞく』より抜粋介護は大変でした。家族もとても疲れたと思います。でもそれ以上に、私たちかぞくはぼのぼのからたくさんの幸せをもらっていました。辛さもある、苦しさも悲しみも。でもとても幸せだった。そんな思いを、微かでもいいから絵で伝えられたらと思い、このイラスト群を制作しました。

■著者プロフィール村田夏佳イラストレーター・絵作家。愛犬の柴犬を題材に、イラスト制作を始める。絵本、書籍やカレンダー、雑貨のイラストを中心に活動。しばいぬと食べ物を組み合わせた「しばいぬとおやつ」シリーズ、「しばいぬとかぞく」シリーズなどを描き続けている。日本犬専門誌『Shi-Ba』でも作品を連載中。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）