¡¡ÀéÍÕ·ºÌ³½ê¡ÊÀéÍÕ»Ô¡Ë¤Ï25Æü¡¢50Âå¤ÎÃËÀ¼õ·º¼Ô¤¬Æ¬¤«¤é·ì¤òÎ®¤·¤ÆÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¿¦°÷¤¬È¯¸«¤·¡¢ÃËÀ¤ÏÈÂÁ÷Àè¤ÎÉÂ±¡¤Ç»àË´¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£·ºÌ³½ê¤Ë¤è¤ë¤È5¿Í¤¬¼ýÍÆ¤µ¤ì¤¿Éô²°¤Ç¡¢ÊÌ¤Î¼õ·º¼Ô¤Ë¹â¤µÌó22¥»¥ó¥Á¡¢Ä¾·ÂÌó7¥»¥ó¥Á¤Î¸Ä¿ÍÂßÍ¿¤Î¥Ý¥Ã¥È¤ÇÊ£¿ô²ó²¥¤ê¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤ÎÌÜ·â¾ðÊó¤¬¤¢¤ê¡¢ÀéÍÕÃÏ¸¡¤¬¼çÆ³¤·¤Æ¾Ü¤·¤¤¾õ¶·¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡24Æü¸áÁ°7»þ5Ê¬¤´¤í¡¢ÂçÀ¼¤Ç¸Æ¤Ö¤Î¤òÊ¹¤¤¤¿½ä²óÃæ¤Î¿¦°÷¤¬¡¢¼¼Æâ¤ÇÆ¬¤«¤é½Ð·ì¤·¤¿ÃËÀ¤ò³ÎÇ§¡£Æ±Æü¸á¸å¡¢»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡µÆÃÏ¹¯»Ê½êÄ¹¤Ï¡Ö¼õ·º¼Ô¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò½Å¤¯¼õ¤±»ß¤á¡¢Èï¼ýÍÆ¼Ô¤ÎÅ¬ÀÚ¤Ê½è¶ø¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Å¬ÀÚ¤Ê´ÉÍý¡¢±¿±Ä¤ËÅØ¤á¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£