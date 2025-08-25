ATEEZËÌÊÆ¥Ä¥¢ー¤ò´°Áö¡ª¤µ¤é¤Ë¹â¤Þ¤Ã¤¿¥°¥íー¥Ð¥ëÅªÃÏ°Ì¤ò¾ÚÌÀ
ATEEZ¤¬¡¢8·î23Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¥á¥¥·¥³¥·¥Æ¥£Estadio GNP Seguro¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¸ø±é¤òºÇ¸å¤Ë¡ØATEEZ 2025 WORLD TOUR [IN YOUR FANTASY]¡Ù¤ÎËÌÊÆ¥Ä¥¢ー¤ÎËë¤ò²¼¤í¤·¤¿¡£
¢£¥Ë¥åー¥èー¥¯¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¢¥¢ー¥ê¥ó¥È¥ó¤Ç¤Ï2Ç¯Ï¢Â³¤Ç¸½ÃÏ¥Õ¥¡¥ó¤È¸òÎ®
º£²ó¤ÎËÌÊÆ¥Ä¥¢ー¤Ç¡¢ATEEZ¤ÏÊÆ¡¦¥Ü¥ë¥Á¥â¥¢¡¢¥Ê¥Ã¥·¥å¥Ó¥ë¡¢¥ªー¥é¥ó¥É¡¢¥µ¥ó¥Û¥»¤Î4ÅÔ»Ô¤ò½éË¬Ìä¡£Åö½é1²óÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¥ªー¥é¥ó¥É¤È¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¸ø±é¤Ï¡¢ATEEZ¤ÎË¬Ìä¤òÂÔ¤ÁË¾¤ó¤Ç¤¤¤¿¸½ÃÏ¥Õ¥¡¥ó¤ÎÇ®¤¤È¿¶Á¤Ë±þ¤¨¡¢¸ø±é²ó¿ô¤òÄÉ²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤½¤ì¤¾¤ì2²ó¤Î¸ø±é¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ATEEZ¤Ï¥Ë¥åー¥èー¥¯Citi Field¡¢¥·¥«¥´Wrigley Field¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹BMO Stadium¡¢¥¢ー¥ê¥ó¥È¥óGlobe Life Field¡¢¥á¥¥·¥³¥·¥Æ¥£Estadio GNP Seguros¤Þ¤Ç¤Î·×5ÅÔ»Ô¤Ç¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¸ø±é¤ò³«ºÅ¤·¡¢¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¥Ä¥¢ー¤¬¼Â¸½²ÄÇ½¤Ê¡¢¥ïー¥ë¥É¥¯¥é¥¹¤Î¤µ¤é¤Ë¹â¤Þ¤Ã¤¿¥°¥íー¥Ð¥ëÅªÃÏ°Ì¤ò²þ¤á¤Æ¾ÚÌÀ¤·¤¿¡£
¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢¥Ë¥åー¥èー¥¯Citi Field¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹BMO Stadium¡¢¥¢ー¥ê¥ó¥È¥óGlobe Life Field¤Ï¡Ø2024 WORLD TOUR [TOWARDS THE LIGHT : WILL TO POWER]¡Ù¤ËÂ³¤2ÅÙÌÜ¤ÎË¬Ìä¤È¤Ê¤ê¡¢2Ç¯Ï¢Â³¤Ç¸½ÃÏ¥Õ¥¡¥ó¤È¸òÎ®¡£Ç®¤¤¿Íµ¤¤ò¼Â´¶¤µ¤»¤¿¡£
¢£¥á¥ó¥Ðー¤¿¤Á¤Î¸ÄÀ¤È¥¢¥Ã¥×¥°¥ìー¥É¤·¤¿¥¹¥¥ë¤¬À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿¥½¥í¥¹¥Æー¥¸¤â
º£²ó¤Î¥Ä¥¢ー¤ÇATEEZ¤ÏÊÆBillboard¥Á¥ãー¥È¤ò¾¸°®¤·¤¿ÍÍ¡¹¤ÊÌ¾¶Ê¤Î¥¹¥Æー¥¸¤òÈäÏª¡£¥È¥Ã¥×¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þー¤È¤·¤Æ¤ÎÌÌËÆ¤ò¸Ø¤ê¡¢¸½ÃÏ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÎÇúÈ¯Åª¤Ê´¿À¼¤È¹ç¾§¤ò¸Æ¤Óµ¯¤³¤·¡¢²ñ¾ì¤òËä¤á¿Ô¤¯¤·¤¿´Ñ½°¤ÈÎ®Äª¤Ê±Ñ¸ì¤Ç¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò¿Þ¤ê¡¢¿´¤òÄÌ¤ï¤»¤¿¡£
¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢HONGJOONG¤Î¡ÖNO1¡×¡¢SEONGHWA¤Î¡ÖSkin¡×¡¢YUNHO¤Î¡ÖSlide to me¡×¡¢YEOSANG¤Î¡ÖLegacy¡×¡¢SAN¤Î¡ÖCreep¡×¡¢MINGI¤Î¡ÖROAR¡×¡¢WOOYOUNG¤Î¡ÖSagittarius¡×¡¢JONGHO¤Î¡ÖTo be your light¡×¤Þ¤Ç¡¢¥á¥ó¥Ðー¤¿¤Á¤Î¸ÄÀ¤È¥¢¥Ã¥×¥°¥ìー¥É¤·¤¿¥¹¥¥ë¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À¥½¥í¶Ê¤Î¥¹¥Æー¥¸¤òÂ¿ºÌ¤ËÈäÏª¡£
ÆÃ¤Ë¡¢HONGJOONG¤Ï¥½¥í¥¹¥Æー¥¸¤ÇDJ¤ËÊÑ¿È¤·¡¢²Ú¤ä¤«¤Ê¥×¥ì¥¤¤ÇÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¡¢ÅÔ»Ô¤´¤È¤Ë°Û¤Ê¤ë¥¹¥Æー¥¸¤ò½àÈ÷¤·¡¢¤¤¤Ã¤½¤¦Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¡£¤½¤·¤Æ¡¢¿¿¹üÄº¤Ç¤¢¤ë¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ç¥¿¥¤¥È¤Ê¥é¥Ã¥×¤âÈäÏª¡£¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Î¥«¥ê¥¹¥ÞÀ¤òÆ²¡¹¤ÈÈ¯´ø¤·¤¿¡£
¢£Netflix¡ØK-POP¥¬ー¥ë¥º¡ª¥Çー¥â¥ó¡¦¥Ï¥ó¥¿ー¥º¡Ù´ÆÆÄ¥Þ¥®ー¡¦¥«¥ó¤¬LA¸ø±é¤Ø
ÊÆBillboard¡ÖHot 100¡×¤Ç1°Ì¤òµÏ¿¤¹¤ë¤Ê¤ÉÁ´À¤³¦Åª¤Ë¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ëNetflix¤ÎÏÃÂêºî¡ØK-POP¥¬ー¥ë¥º¡ª¥Çー¥â¥ó¡¦¥Ï¥ó¥¿ー¥º¡Ù¤Î´ÆÆÄ¤Ç¤¢¤ë¥Þ¥®ー¡¦¥«¥ó¤Î¹ÖµÁ¤Î¥ì¥Ó¥åー¤âÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
ÀèÎ©¤Ã¤Æ¡ÖTOMORROW X TOGETHER¡¢BTS¡¢Stray Kids¡¢ATEEZ¡¢BIGBANG¡¢MONSTA X¤Ê¤É¡¢´Ú¹ñ¤Î¥°¥ëー¥×¤«¤é¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¤¿¡×¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¥Þ¥®ー¡¦¥«¥ó¤Ï¡ØATEEZ 2025 WORLD TOUR [IN YOUR FANTASY]¡Ù¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¸ø±é¤ËÄ¾ÀÜÂ¤ò±¿¤Ó¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤Î¥¹¥Èー¥êー¤ËÇ§¾Ú¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£¥á¥¬¥Ò¥Ã¥È¥°¥íー¥Ð¥ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ë±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·¤¿ATEEZ¤Î¡¢K-POPÀèÆ¬Áö¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î¿Íµ¤¤ò²þ¤á¤Æ¼Â´¶¤µ¤»¤¿¡£
À¤³¦¤Î¼çÍ×¥á¥Ç¥£¥¢¤âATEEZ¤Î¥°¥íー¥Ð¥ëÅª¼è¤êÁÈ¤ß¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ CLASH¡¢NOTION¡¢Chicago Tribune¡¢PAPER Magazine¡¢GQ¤Ê¤É¡¢Â¿¿ô¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¡Ö¥°¥íー¥Ð¥ë¤Î¥¹¥Æー¥¸¤òÀ¬Éþ¤·¡¢ÇúÈ¯Åª¤Ê¾å¾º¤ÎÀª¤¤¤òµÏ¿¤·¤¿¡×¡ÖÌ¤Íè¤Î²»¤ÏATEEZ¡×¤ÈÀä»¿¤·¡¢ATEEZ¤ÎâÁ¤·¤¤¥°¥íー¥Ð¥ë¥Á¥ãー¥ÈÀ®ÀÓ¤È¥ïー¥ë¥É¥Ä¥¢ー¤Ç¤Î³èÌö¤ËÂÐ¤¹¤ë¹¥É¾¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¢£Ìó4Ç¯È¾¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëÆüËÜ2nd¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò9·î17Æü¤Ë¥ê¥êー¥¹
ATEEZ¤Ï¡¢Ìó4Ç¯È¾¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëÆüËÜ2nd¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØAshes to Light¡Ù¤ò9·î17Æü¤Ë¥ê¥êー¥¹¡£CDÈ¯ÇäÄ¾Á°¤È¤Ê¤ë9·î13Æü～15Æü¤Þ¤Ç¤Î3Æü´Ö¤Ï¡¢¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹ー¥Ñー¥¢¥êー¥Ê¡¢¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥àÈ¯Çä°Ê¹ß¤Î9·î20Æü¡¦21Æü¤Î2Æü´Ö¤Ï¡¢¥Ýー¥È¥á¥Ã¥»¤Ê¤´¤ä¡¢¤½¤·¤Æ10·î22Æü¡¦23Æü¤Î2Æü´Ö¤Ï¡¢GLION ARENA KOBE¤Ë¤Æ¡ØATEEZ 2025 WORLD TOUR [IN YOUR FANTASY]¡Ù¸ø±é¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£
メキシコシティ公演のライブ写真
リリース情報
2025.09.17 ON SALE
ALBUM『Ashes to Light』
