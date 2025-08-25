¡Ú£ÇÂçºå¡Û£·Ç¯¤Ö¤êÉüµ¢¤Î£Ä£Æ½éÀ¥Î¼¡ÖÇØÈÖ¹æ£²£±¡×¤Ë±£¤µ¤ì¤¿»×¤¤¡¡¡È¸å·Ñ¼Ô¡í¡í¤Î½Ð¸½¤Ë²ÃÃÏÎ¼¡Ö±Êµ×·çÈÖ¤ä¤Î¤Ë¤Ê¡×¡ÚKICKOFF¡ªKANSAI¡Û
¡¡£³Ï¢ÇÔ¤Î¥¬¥ó¥ÐÂçºå¤òµß¤Ã¤¿¤Î¤Ïº£²Æ¡¢£·Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¸ÅÁã¤ØÉüµ¢¤·¤¿£Ä£Æ½éÀ¥Î¼Áª¼ê¡£ÇØÈÖ¹æ£²£±¤Ë¤Ï±£¤µ¤ì¤¿»×¤¤¤¬¤¢¤ê¡ÄÊ¹¤¤¤¿£Í£Ã²ÃÃÏ¤µ¤ó¤Ï»×¤ï¤º¾Ð¤ß¡£¥Á¡¼¥à¤Î£³Ï¢ÇÔ¤ò»ß¤á¤¿ÃË¤Ï¡Ö»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¡×¤ÈÂ¸ºß´¶¤ò²þ¤á¤Æ¼¨¤·¤¿¡£
¢§½éÀ¥Î¼Áª¼ê¤¬¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤·¤Æ¾¡Íø¤Ë¹×¸¥
¡¡´ØÀ¾¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¾ðÊó¤òÃæ¿´¤Ë°·¤¦£Í£Â£Ó¤Î£Ê¥ê¡¼¥°±þ±çÈÖÁÈ¡Ø£Ë£É£Ã£Ë £Ï£Æ£Æ¡ª£Ë£Á£Î£Ó£Á£É¡Ù¤Ç¡¢£Í£Ã¤òÌ³¤á¤ë¸µÆüËÜÂåÉ½£Ä£Æ²ÃÃÏÎ¼¤µ¤ó¤¬ÅÐ¾ì¡£¥²¥¹¥È¤Ë¤Ï¸µÆüËÜÂåÉ½£Æ£×ÇÅ¸ÍÎµÆó¤µ¤ó¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¡¡¡Ö²ÃÃÏ¤µ¤ó¤¬ÇØÉé¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢½ÐÀ¤ÈÖ¹æ¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡£Ï¢Íí¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤«¤Ê¡¢¤È¡×
¡¡»î¹ç¤ÏÆ±ÅÀ¤Ç£Ð£Ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¼ç¾¤Ç¥¨¡¼¥¹¤Î£Æ£×±§º´Èþµ®»ËÁª¼ê¤¬·è¤áÀÚ¤Ã¤Æ¾¡¤Á±Û¤·¤ËÀ®¸ù¡£¤½¤Î¸å¡¢±§º´ÈþÁª¼ê¤ÎÄÉ²ÃÅÀ¤Ç£´»î¹ç¤Ö¤ê¤Î¾¡Íø¤òÄÏ¤ß¼è¤Ã¤¿¡£¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í»þÂå¤ËÏ¢ÇÆ¤ò·Ð¸³¤·¤¿¾¡Íø¤Î¥á¥ó¥¿¥ê¥Æ¥£¡¼¤ò»ý¤Ä½éÀ¥Áª¼ê¤Î²ÃÆþ¤Ï£ÇÂçºå¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÂç¤¤ÊÂ¸ºß¤ÇËÜ¿Í¤â»×¤ï¤º¡Ö»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ê¤È¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¥Ë¥ä¥ê¡£
¡¡ÇØÈÖ¹æ¤ò¼õ¤±·Ñ¤¤¤À¸åÇÚ¤Ë¡¢²ÃÃÏ¤µ¤ó¤Ï¡Ö£²£±ÈÖ¤Ï±Êµ×·çÈÖ¤ä¤Î¤Ë¤Ê¡©¡×¤È´ò¤·¤µ¤ò±£¤·¤¤ì¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ê£Í£Â£Ó¡Ö£Ë£É£Ã£Ë £Ï£Æ£Æ¡ª £Ë£Á£Î£Ó£Á£É¡×ÆüÍË¿¼Ìë£°¡§£µ£°¡Ý£±¡§£²£°ÊüÁ÷¡¡£²£°£²£µÇ¯£¸·î£²£´Æü¡ÊÆü¡Ë¼ýÏ¿¤è¤ê¡Ë