²û¤«¤·¤¤¾¼ÏÂ¤Î¥ì¥È¥í¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡ª¥â¥ó¥È¥ï¡¼¥ë¡Ö¤ª¤Ä¤Þ¤ß²£Ãú¥·¥ê¡¼¥º¡×6ÉÊ
¥â¥ó¥È¥ï¡¼¥ë¡Ö¤ª¤Ä¤Þ¤ß²£Ãú¥·¥ê¡¼¥º¡×6ÉÊ
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯9·î1Æü
ÈÎÇä¥Á¥ã¥Í¥ë¡§ÎÌÈÎÅ¹¡¢¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¡¢¾®ÇäÅ¹¤Ê¤É
´õË¾¾®Çä²Á³Ê¡§¥ª¡¼¥×¥ó²Á³Ê
¥â¥ó¥È¥ï¡¼¥ë¤Ï¡¢¡Ö¤ª¤Ä¤Þ¤ß²£Ãú¥·¥ê¡¼¥º6ÉÊ¡×¤ò2025Ç¯9·î1Æü¤ËÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
¤É¤³¤«²û¤«¤·¤¤¾¼ÏÂ¤Îµï¼ò²°³¹¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿ÄÁÌ£¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤¢¤ë¡Ö¤ª¤Ä¤Þ¤ß²£Ãú¡×¤ò¿·È¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
¿©¤ÙÀÚ¤ê¥µ¥¤¥º¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÆü¤Îµ¤Ê¬¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¿©¤Ù¤¿¤¤¤â¤Î¤ò¥Á¥ç¥¤¥¹¤Ç¤¤ë¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤¹¡£
¾Æ¤¥Á¡¼¥º¤Ç¥µ¥ó¥É¤·¤¿¥µ¥é¥ß
ÍÆÎÌ¡§28g
Ä¾²Ð¾Æ¤À½Ë¡¤Ç¾Æ¤¾å¤²¤¿¥Á¡¼¥º¤Ç¥µ¥é¥ß¤ò¥µ¥ó¥É¤·¡¢¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤È¤·¤Æ¥Þ¥¹¥¿¡¼¥É¥½¡¼¥¹¤ò²Ã¤¨¤¿¿©¤ÙÀÚ¤ê¥µ¥¤¥º¤Î¥Á¡¼¥º¤ª¤Ä¤Þ¤ß¤Ç¤¹¡£
¾Æ¤¥Á¡¼¥º¤Ç¥µ¥ó¥É¤·¤¿ÌÀÂÀ»Ò
ÍÆÎÌ¡§27g
Ä¾²Ð¾Æ¤À½Ë¡¤Ç¾Æ¤¾å¤²¤¿¥Á¡¼¥º¤ÇÌÀÂÀ»Ò¥Ñ¥¦¥À¡¼¤ò¥µ¥ó¥É¤·¤¿²¦Æ»¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡£
¿©¤ÙÀÚ¤ê¥µ¥¤¥º¤Î¥Á¡¼¥º¤ª¤Ä¤Þ¤ß¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤ë¤«¤¸¤ê¡È¥µ¥¯¥Ã¡É¤È¤ªµû
ÍÆÎÌ¡§22g
¥è¡¼¥í¥Ô¥¢¥ó¥¹¥×¥é¥Ã¥È(¥Ë¥·¥ó²Ê¤Îµû)¤òÍÈ¤²¤ÆÌ£ÉÕ¤±¤·¡¢¥¯¥é¥Ã¥·¥å¥¢¡¼¥â¥ó¥É¤ò¤Þ¤Ö¤·¤Þ¤·¤¿¡£
´Å¤á¤ÎÌ£ÉÕ¤±¤Ç¥µ¥¯¥µ¥¯¤È¤·¤¿¿©´¶¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤ª¼ò¤Ë¤â¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤Ê¤ª¤Ä¤Þ¤ß¤Ç¤¹¡£
ËÉÙ¤Ê¥«¥ë¥·¥¦¥à(1ÂÞÅö¤¿¤ê¥«¥ë¥·¥¦¥à157mg)¡£
¤ª¤Ä¤Þ¤ß²£Ãú¡¡¹á¤Ð¤·¤¤¾Æ¤¤¢¤¸¤È¹ü¤»¤ó¤Ù¤¤
ÍÆÎÌ¡§36g
Ì£¤ï¤¤¿¼¤¤¾Æ¤¤¢¤¸¤È¥µ¥¯¥µ¥¯¤È¤·¤¿¤¢¤¸¤Î¹ü¤»¤ó¤Ù¤¤¤ò¥ß¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿¿©¤ÙÀÚ¤ê¥µ¥¤¥º¤Î¤ª¤Ä¤Þ¤ß¤Ç¤¹¡£
»ÝÌ£¤¬¤Ä¤Þ¤Ã¤¿¤¤¤«¤½¤¦¤á¤ó
ÍÆÎÌ¡§30g
¤¤¤«¤Î»ÝÌ£¤¬¤Ä¤Þ¤Ã¤¿¤º¤Ã¤È¿©¤ÙÂ³¤±¤¿¤¯¤Ê¤ë¿©¤ÙÀÚ¤ê¥µ¥¤¥º¤Î¤ª¤Ä¤Þ¤ß¤Ç¤¹¡£
ËÉÙ¤Ê¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á(100gÅö¤¿¤ê¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á56.5g)¡£
³ú¤à¤Û¤É¤Ë¤ª¤¤¤·¤¤¤¢¤¿¤ê¤á
ÍÆÎÌ¡§27g
³ú¤á¤Ð³ú¤à¤Û¤É¤¤¤«¤Î»ÝÌ£¤¬°î¤ì½Ð¤¹¤ª¤Ä¤Þ¤ß¤Ç¤¹¡£
ËÉÙ¤Ê¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á(100gÅö¤¿¤ê¡¡¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á66.5g)¡£
