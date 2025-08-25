²û¤«¤·¤¤¾¼ÏÂ¤Î¥ì¥È¥í¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡ª¥â¥ó¥È¥ï¡¼¥ë¡Ö¤ª¤Ä¤Þ¤ß²£Ãú¥·¥ê¡¼¥º¡×6ÉÊ

¥â¥ó¥È¥ï¡¼¥ë¤Ï¡¢¡Ö¤ª¤Ä¤Þ¤ß²£Ãú¥·¥ê¡¼¥º6ÉÊ¡×¤ò2025Ç¯9·î1Æü¤ËÈ¯Çä¡£

 

¥â¥ó¥È¥ï¡¼¥ë¡Ö¤ª¤Ä¤Þ¤ß²£Ãú¥·¥ê¡¼¥º¡×6ÉÊ

 

 

È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯9·î1Æü

ÈÎÇä¥Á¥ã¥Í¥ë¡§ÎÌÈÎÅ¹¡¢¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¡¢¾®ÇäÅ¹¤Ê¤É

´õË¾¾®Çä²Á³Ê¡§¥ª¡¼¥×¥ó²Á³Ê

 

¥â¥ó¥È¥ï¡¼¥ë¤Ï¡¢¡Ö¤ª¤Ä¤Þ¤ß²£Ãú¥·¥ê¡¼¥º6ÉÊ¡×¤ò2025Ç¯9·î1Æü¤ËÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£

¤É¤³¤«²û¤«¤·¤¤¾¼ÏÂ¤Îµï¼ò²°³¹¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿ÄÁÌ£¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤¢¤ë¡Ö¤ª¤Ä¤Þ¤ß²£Ãú¡×¤ò¿·È¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£

¿©¤ÙÀÚ¤ê¥µ¥¤¥º¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÆü¤Îµ¤Ê¬¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¿©¤Ù¤¿¤¤¤â¤Î¤ò¥Á¥ç¥¤¥¹¤Ç¤­¤ë¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤¹¡£

 

¾Æ¤­¥Á¡¼¥º¤Ç¥µ¥ó¥É¤·¤¿¥µ¥é¥ß

 

ÍÆÎÌ¡§28g

 

Ä¾²Ð¾Æ¤­À½Ë¡¤Ç¾Æ¤­¾å¤²¤¿¥Á¡¼¥º¤Ç¥µ¥é¥ß¤ò¥µ¥ó¥É¤·¡¢¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤È¤·¤Æ¥Þ¥¹¥¿¡¼¥É¥½¡¼¥¹¤ò²Ã¤¨¤¿¿©¤ÙÀÚ¤ê¥µ¥¤¥º¤Î¥Á¡¼¥º¤ª¤Ä¤Þ¤ß¤Ç¤¹¡£

 

¾Æ¤­¥Á¡¼¥º¤Ç¥µ¥ó¥É¤·¤¿ÌÀÂÀ»Ò

 

ÍÆÎÌ¡§27g

 

Ä¾²Ð¾Æ¤­À½Ë¡¤Ç¾Æ¤­¾å¤²¤¿¥Á¡¼¥º¤ÇÌÀÂÀ»Ò¥Ñ¥¦¥À¡¼¤ò¥µ¥ó¥É¤·¤¿²¦Æ»¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡£

¿©¤ÙÀÚ¤ê¥µ¥¤¥º¤Î¥Á¡¼¥º¤ª¤Ä¤Þ¤ß¤Ç¤¹¡£

 

¤Þ¤ë¤«¤¸¤ê¡È¥µ¥¯¥Ã¡É¤È¤ªµû

 

ÍÆÎÌ¡§22g

 

¥è¡¼¥í¥Ô¥¢¥ó¥¹¥×¥é¥Ã¥È(¥Ë¥·¥ó²Ê¤Îµû)¤òÍÈ¤²¤ÆÌ£ÉÕ¤±¤·¡¢¥¯¥é¥Ã¥·¥å¥¢¡¼¥â¥ó¥É¤ò¤Þ¤Ö¤·¤Þ¤·¤¿¡£

´Å¤á¤ÎÌ£ÉÕ¤±¤Ç¥µ¥¯¥µ¥¯¤È¤·¤¿¿©´¶¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤ª¼ò¤Ë¤â¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤Ê¤ª¤Ä¤Þ¤ß¤Ç¤¹¡£

Ë­ÉÙ¤Ê¥«¥ë¥·¥¦¥à(1ÂÞÅö¤¿¤ê¥«¥ë¥·¥¦¥à157mg)¡£

 

¤ª¤Ä¤Þ¤ß²£Ãú¡¡¹á¤Ð¤·¤¤¾Æ¤­¤¢¤¸¤È¹ü¤»¤ó¤Ù¤¤

 

ÍÆÎÌ¡§36g

 

Ì£¤ï¤¤¿¼¤¤¾Æ¤­¤¢¤¸¤È¥µ¥¯¥µ¥¯¤È¤·¤¿¤¢¤¸¤Î¹ü¤»¤ó¤Ù¤¤¤ò¥ß¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿¿©¤ÙÀÚ¤ê¥µ¥¤¥º¤Î¤ª¤Ä¤Þ¤ß¤Ç¤¹¡£

 

»ÝÌ£¤¬¤Ä¤Þ¤Ã¤¿¤¤¤«¤½¤¦¤á¤ó

 

ÍÆÎÌ¡§30g

 

¤¤¤«¤Î»ÝÌ£¤¬¤Ä¤Þ¤Ã¤¿¤º¤Ã¤È¿©¤ÙÂ³¤±¤¿¤¯¤Ê¤ë¿©¤ÙÀÚ¤ê¥µ¥¤¥º¤Î¤ª¤Ä¤Þ¤ß¤Ç¤¹¡£

Ë­ÉÙ¤Ê¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á(100gÅö¤¿¤ê¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á56.5g)¡£

 

³ú¤à¤Û¤É¤Ë¤ª¤¤¤·¤¤¤¢¤¿¤ê¤á

 

ÍÆÎÌ¡§27g

 

³ú¤á¤Ð³ú¤à¤Û¤É¤¤¤«¤Î»ÝÌ£¤¬°î¤ì½Ð¤¹¤ª¤Ä¤Þ¤ß¤Ç¤¹¡£

Ë­ÉÙ¤Ê¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á(100gÅö¤¿¤ê¡¡¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á66.5g)¡£

 

