¿©ÊªÁ¡°Ý¤¿¤Ã¤×¤ê¡ªASHITAMO ¡Ö¾Æ¤È¤¦¤â¤í¤³¤·É÷Ì£¥¹¥Ê¥Ã¥¯¡¿¹õ¤´¤Þ¤­¤Ê¤³¡×

¥â¥ó¥È¥ï¡¼¥ë¤Ï¡¢¿©¤Ù¤Æ¤ª¤¤¤·¤¯ÂÎ¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤¤Ò¤È¤¯¤Á¤ª²Û»Ò¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖASHITAMO(¥¢¥·¥¿¥â)¡×¤«¤é¡¢ÂçÂÞ¥¿¥¤¥×¡Ø¾Æ¤È¤¦¤â¤í¤³¤·É÷Ì£¥¹¥Ê¥Ã¥¯¡Ù¡¢¡Ø¹õ¤´¤Þ¤¤Ê¤³¡Ù¤ò2025Ç¯9·î1Æü(·î)¤è¤ê¡¢Á´¹ñ¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¡¦¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¤Ê¤É¤ÇÈ¯Çä¡£
¥â¥ó¥È¥ï¡¼¥ë¤Ï¡¢¿©¤Ù¤Æ¤ª¤¤¤·¤¯ÂÎ¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤¤Ò¤È¤¯¤Á¤ª²Û»Ò¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖASHITAMO(¥¢¥·¥¿¥â)¡×¤«¤é¡¢ÂçÂÞ¥¿¥¤¥×¡Ø¾Æ¤È¤¦¤â¤í¤³¤·É÷Ì£¥¹¥Ê¥Ã¥¯¡Ù¡¢¡Ø¹õ¤´¤Þ¤¤Ê¤³¡Ù¤ò2025Ç¯9·î1Æü(·î)¤è¤ê¡¢Á´¹ñ¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¡¦¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¤Ê¤É¤ÇÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
ÂçÂÞ ¾Æ¤È¤¦¤â¤í¤³¤·É÷Ì£¥¹¥Ê¥Ã¥¯
ÆâÍÆÎÌ¡¡¡¡¡¡¡§ 60g(¸ÄÊñÁõ¹þ¤ß)
¾ÞÌ£´ü´Ö¡¡¡¡¡§ 150Æü
ÈÎÇä¥¨¥ê¥¢¡¡¡§ Á´¹ñ¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¡¢¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¤Ê¤É
´õË¾¾®Çä²Á³Ê¡§ 486±ß(ÀÇ¹þ)
(¸ÄÊñÁõ1ÂÞ(É¸½à5.2g)Åö¤¿¤ê¡¡Åü¼Á2.3g¡¢¿©ÊªÁ¡°Ý0.7g)
¤È¤¦¤â¤í¤³¤·¤ÎÎ³¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ¤ª²Û»Ò¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÁÇºàËÜÍè¤Î¥Ø¥ë¥·¡¼¤µ¤òÀ¸¤«¤·¤¿¡È¥í¥«¥Ü¡É¥é¥¤¥Õ¤ò±þ±ç¤¹¤ë¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£
ÌîºÚ¥¹¥Ê¥Ã¥¯»Ô¾ì¤¬³ÈÂç¤¹¤ëÃæ¡¢Æ±¼Ò¤Ï¿·¤¿¤ÊÁÇºà¤ËÃåÌÜ¤·¡¢¤È¤¦¤â¤í¤³¤·¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ»ÈÍÑ¤·¤¿¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤òÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
¥µ¥¯¥µ¥¯¤È¤·¤¿¿©´¶¤È¡¢ÁÇºàÍ³Íè¤Î¿©ÊªÁ¡°Ý¤¬¼ê·Ú¤ËÀÝ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¾®Ê¢Ëþ¤¿¤·¤ä¥Ø¥ë¥·¡¼¤Ê¤ª¤Ä¤Þ¤ß¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥·¡¼¥ó¤Ç³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¹õ¤´¤Þ¤¤Ê¤³
ÆâÍÆÎÌ¡¡¡¡¡¡¡§ 36g
¾ÞÌ£´ü´Ö¡¡¡¡¡§ 120Æü
ÈÎÇä¥¨¥ê¥¢¡¡¡§ Á´¹ñ¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¡¢¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¤Ê¤É
´õË¾¾®Çä²Á³Ê¡§ 270±ß(ÀÇ¹þ)
(1ÂÞ(36g)Åö¤¿¤ê¡¡¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á7.6g¡¢¿©ÊªÁ¡°Ý3.9g¡¢Å´1.4mg¡¢¥»¥µ¥ß¥ó11mg)
·ò¹¯»Ö¸þ¤òÇØ·Ê¤ËÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤¤Ê¤³¡×¤ò¡¢ÆÃÀ½¤ÎÌª¤Ç¤Ò¤È¤¯¤Á¥µ¥¤¥º¤Ë»Å¾å¤²¡¢¹õ¤´¤Þ¤ò²Ã¤¨¤¿¿·¾¦ÉÊ¡£
¤¤Ê¤³¤Î¤ä¤µ¤·¤¤´Å¤ß¤Ë¹õ¤´¤Þ¤Î¥×¥Á¥×¥Á¤È¤·¤¿¿©´¶¤¬¥¢¥¯¥»¥ó¥È¡¢ÁÇºàÍ³Íè¤Î¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¡¢¿©ÊªÁ¡°Ý¡¢Å´¡¢¥»¥µ¥ß¥ó¤âÀÝ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤ª¤¤¤·¤µ¤È·ò¹¯¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤¿¡¢ËèÆüÂ³¤±¤ä¤¹¤¤¼ê·Ú¤Ê¤ª¤ä¤Ä¤È¤·¤Æ¡¢³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¤¤Ê¤³¤È¹õ¤´¤Þ¤Î¥À¥Ö¥ë¤Î·ò¹¯ÁÇºà¤òÌª¤Ç¤«¤¿¤á¡¢¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤¤Ò¤È¤¯¤Á¥µ¥¤¥º¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¡¢¿©ÊªÁ¡°Ý¡¢Å´¤òËÉÙ¤Ë´Þ¤ó¤À¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£
